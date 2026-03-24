Главная Новости Здоровье Болезни и лечение Это значительно снизит риск развития болезней сердца: в чем секрет
Это значительно снизит риск развития болезней сердца: в чем секрет

Названы продукты, которые значительно снизят риск развития заболеваний сердца

24 марта 2026, 21:57
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Ежедневный рацион оказывает значительное влияние на здоровье и даже простые, но ежедневные перекусы могут значительно снизить риск развития сердечных заболеваний.

Это значительно снизит риск развития болезней сердца: в чем секрет

Проблемы с сердцем. Иллюстративное фото

Профессор Тим Спектор рассказал, что продукты, богатые клетчаткой, помогут значительно снизить риск развития сердечных заболеваний и других потенциально опасных для жизни состояний. Он также назвал продукты, ежедневное употребление которых поможет добиться рекомендованных показателей потребления клетчатки, пишет издание Mirror.

"Пищевые волокна, которые обычно называют грубыми питательными веществами, — это неперевариваемый элемент, содержащийся в растительных продуктах, включая фрукты, овощи, зерновые и бобовые. Они проходят через желудок, тонкую кишку и толстую кишку преимущественно невредимы и широко известны своей способностью поддерживать пищеварение, поддерживать здоровье кишечника и регулировать уровень сахара в крови”, — пояснил эксперт.

Недостаток клетчатки приводит к значительному истощению кишечного микробиома человека. По словам эксперта, клетчатка не только важна для поддержания здоровья кишечника, но и снижает риск заболеваний, включая диабет, инсульт и сердечные заболевания.

ТОП продуктов, богатых клетчаткой, по словам профессора:

  • Попкорн – содержит 14,5 г клетчатки на 100 г. По данным Американской ассоциации сердца слегка приправленный попкорн можно считать полезной закуской. Главное – избегать попкорна, перенасыщенного чрезмерным содержанием сахара или политого маслом.

  • Фасоль содержит 9,6 г клетчатки на 100 г.

  • Малина содержит 5,2 г клетчатки на 100 г.

  • Гороховое пюре содержит 3,9 г клетчатки на 100 г.

  • Цельнозерновые макароны содержат 3,8 г клетчатки на 100 г.

  • Сердцевина артишоков содержит 3,6 г клетчатки на 100 г.

  • Авокадо содержит 3,4 г клетчатки на 100 г.

Рекомендуемое количество клетчатки в день для взрослого – минимум 30 г.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие привычки помогут улучшить здоровье сердца.



Источник: https://www.mirror.co.uk/news/health/tim-spector-names-surprising-high-36882429
