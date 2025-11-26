Буде лише посилюватися: українців попередили про страшну неминучу загрозу

Над територією України спостерігається тривала та інтенсивна магнітна буря, яка останні дні лише посилювалася. Про це повідомляє meteoagent.

Фото: з відкритих джерел

Протягом кількох днів геомагнітні коливання утримувалися на рівні 4 балів, після чого активність різко збільшилася.

23 листопада фіксувалося стрімке зростання потужності бурі. Уже 24 листопада вона досягла 6 балів, а 25 листопада піднялася до пікового рівня — 7 балів.

Станом на 26 листопада інтенсивність коливань зменшилася до 5 балів. За прогнозами, 27–28 листопада геомагнітна активність має повернутися до помірного рівня в 4 бали.

За даними meteoprog, протягом останньої доби на Сонці зафіксовано три спалахи класів С і B. Також є ймовірність появи нових спалахів класу М — близько 15%, тоді як шанс потужних спалахів класу X оцінюється у 1%. Наразі на поверхні Сонця спостерігається 29 активних плям.

"Магнітна буря такої інтенсивності може спричинити незначні перебої в роботі енергетичних систем, а також вплинути на міграційні маршрути птахів і тварин. Для метеочутливих та літніх людей такі коливання можуть становити додаткове навантаження, тому варто бути уважними до свого стану", — зазначають синоптики.

Як магнітні бурі впливають на людину

Під час геомагнітних коливань люди можуть відчувати:

· головний біль та запаморочення;

· нудоту;

· дискомфорт у ділянці серця;

· слабкість, сонливість;

· біль у спині чи суглобах;

· стрибки артеріального тиску;

загострення хронічних хвороб.

Щоб мінімізувати вплив бурі, рекомендовано заздалегідь та впродовж її дії дотримуватися здорових звичок. Варто обмежити вживання жирної, смаженої чи гострої їжі, а також борошняних продуктів. Краще надавати перевагу рибі, сезонним фруктам, горіхам.

Також фахівці радять відмовитися від кави, алкоголю та куріння. Натомість корисними будуть трав’яні чаї, прогулянки на свіжому повітрі та регулярне провітрювання приміщення.

Як вже писали "Коментарі", найближчими днями магнітне поле Землі загалом мало б залишатися стабільним, однак експерти вже попереджають про можливий різкий злам ситуації. За даними Британської геологічної служби, вплив попередньої корональної діри практично зійшов нанівець, швидкість сонячного вітру нормалізується — і саме в цей момент формується новий небажаний потік.