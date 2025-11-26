Будет только усиливаться: украинцев предупредили о страшной неизбежной угрозе

Над территорией Украины наблюдается длительная и интенсивная магнитная буря, которая в последние дни только усиливалась. Об этом сообщает meteoagent.

Фото: из открытых источников

В течение нескольких дней геомагнитные колебания удерживались на уровне 4 балла, после чего активность резко увеличилась.

23 ноября фиксировался стремительный рост мощности бури. Уже 24 ноября она достигла 6 баллов, а 25 ноября поднялась до пикового уровня – 7 баллов.

По состоянию на 26 ноября интенсивность колебаний снизилась до 5 баллов. По прогнозам, 27-28 ноября геомагнитная активность должна вернуться к умеренному уровню в 4 балла.

По данным meteoprog, за последние сутки на Солнце зафиксированы три вспышки классов С и B. Также есть вероятность появления новых вспышек класса М — около 15%, тогда как шанс мощных вспышек класса X оценивается в 1%. В настоящее время на Солнце наблюдается 29 активных пятен.

"Магнитная буря такой интенсивности может повлечь за собой незначительные перебои в работе энергетических систем, а также повлиять на миграционные маршруты птиц и животных. Для метеочувствительных и пожилых людей такие колебания могут составлять дополнительную нагрузку, поэтому следует быть внимательными к своему состоянию", — отмечают синоптики.

Как магнитные бури влияют на человека

Во время геомагнитных колебаний люди могут чувствовать:

· головные боли и головокружение;

· тошноту;

· дискомфорт в области сердца;

· слабость, сонливость;

· боли в спине или суставах;

· скачки артериального давления;

обострение хронических заболеваний.

Чтобы минимизировать влияние бури, рекомендуется заранее и в течение ее действия соблюдать здоровые привычки. Следует ограничить употребление жирной, жареной или острой пищи, а также мучных продуктов. Лучше отдавать предпочтение рыбе, сезонным фруктам, орехам.

Также специалисты советуют отказаться от кофе, алкоголя и курения. Зато полезны травяные чаи, прогулки на свежем воздухе и регулярное проветривание помещения.

Как уже писали "Комментарии", в ближайшие дни магнитное поле Земли вообще должно оставаться стабильным, однако эксперты уже предупреждают о возможном резком изломе ситуации. По данным Британской геологической службы, влияние предыдущей корональной дыры практически сошло на нет, скорость солнечного ветра нормализуется – и именно в этот момент формируется новый нежелательный поток.