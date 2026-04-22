Буде карантин: в Україні вперше зафіксовано небезпечний субваріант COVID-19

В Україні лабораторно підтвердили появу нового субваріанту коронавірусу лінії Omicron – BA.3.2, відомого під назвою "Цикада". Його виявили фахівці Центру громадського здоров’я МОЗ під час геномного секвенування – дослідження, яке дозволяє точно визначити мутації вірусу.

Цей субваріант уперше зафіксували у світі ще в листопаді 2024 року в Південній Африці. Згодом він поширився щонайменше у двох десятках країн, однак проявлявся нерівномірно – періоди активності змінювалися затишшям. Саме через таку "поведінку" його й назвали "Цикадою".

За словами головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, симптоми інфікування залишаються типовими для COVID-19: температура, кашель, нежить, головний біль, втома, іноді – втрата нюху чи смаку. Водночас наявність нових мутацій означає, що ситуація потребує постійного контролю, особливо серед людей із груп ризику.

У Всесвітній організації охорони здоров’я зазначають: наразі "Цикада" не демонструє ознак підвищеної небезпеки чи здатності спричинити масштабний спалах. Проте варіант перебуває під епідеміологічним наглядом у різних країнах.

В Україні система моніторингу працює поетапно: спочатку зразки перевіряють методом ПЛР у регіональних центрах, а підтверджені випадки передають на подальше генетичне дослідження.

Медики наголошують: вакцинація залишається ключовим захистом від тяжкого перебігу хвороби. Омікрон-адаптовані вакцини вже використовуються, а ревакцинацію радять проходити кожні 6-12 місяців – передусім людям із хронічними захворюваннями, старшим за 60 років, вагітним та представникам професій підвищеного ризику.

Попри появу нового субваріанту, ситуація залишається контрольованою, але фахівці закликають не ігнорувати базові заходи безпеки та стежити за рекомендаціями лікарів.

