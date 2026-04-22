Будет карантин: в Украине впервые зафиксирован опасный субвариант COVID-19

В Украине лабораторно подтвердили появление нового субварианта коронавируса линии Omicron – BA.3.2, известного под названием Цикада. Его обнаружили специалисты Центра общественного здоровья Минздрава во время геномного секвенирования – исследования, позволяющего точно определить мутации вируса.

Этот субвариант впервые был зафиксирован в мире еще в ноябре 2024 года в Южной Африке. Впоследствии он распространился не менее двух десятков стран, однако проявлялся неравномерно – периоды активности сменялись затишьем. Именно из-за такого поведения его и назвали Цикадой.

По словам главного государственного санитарного врача Игоря Кузина, симптомы инфицирования остаются типичными для COVID-19: температура, кашель, насморк, головные боли, усталость, иногда – потеря обоняния или вкуса. В то же время наличие новых мутаций означает, что ситуация нуждается в постоянном контроле, особенно среди людей из групп риска.

Во Всемирной организации здравоохранения отмечают: сейчас "Цикада" не демонстрирует признаков повышенной опасности или способности повлечь за собой масштабную вспышку. Однако вариант находится под эпидемиологическим наблюдением в разных странах.

В Украине система мониторинга работает поэтапно: сначала образцы проверяют методом ПЦР в региональных центрах, а подтвержденные случаи передают на дальнейшее генетическое исследование.

Медики отмечают: вакцинация остается ключевой защитой от тяжелого течения болезни. Омикрон-адаптированные вакцины уже используются, а ревакцинацию советуют проходить каждые 6-12 месяцев – прежде всего людям с хроническими заболеваниями старше 60 лет, беременным и представителям профессий повышенного риска.

Несмотря на появление нового субварианта, ситуация остается контролируемой, но специалисты призывают не игнорировать базовые меры безопасности и следить за рекомендациями врачей.

