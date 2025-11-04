Боротьба із безсонням може призвести до смерті: шокуюче відкриття

Мелатонін, який часто рекламується як натуральний засіб для покращення сну, може мати небажані наслідки для здоров'я, зокрема для серця. Нещодавні дослідження показали тривожну тенденцію серед осіб, що вживали цей гормон протягом року та більше.

Фото: з відкритих джерел

Згідно з інформацією, оприлюдненою виданням EurekAlert, науковці проаналізували п'ятирічні медичні дані понад 130 тисяч дорослих пацієнтів з безсонням, котрі тривалий час приймали мелатонін. Їх порівняли з групою людей, які мали схожі проблеми із сном, але не вживали добавку.

Результати дослідження показали наступне:

У пацієнтів, які регулярно використовували мелатонін, ризик розвитку серцевої недостатності був на 90% вищий (4,6% проти 2,7% у контрольній групі).

Ймовірність госпіталізації через серцеву недостатність була в 3,5 рази вищою (19% проти 6,6%).

Ризик смерті з усіх причин виявився майже удвічі більшим (7,8% проти 4,3%).

Доктор Екенеділічукву Ннаді з SUNY Downstate у Брукліні, автор дослідження, зазначив, що добавки мелатоніну можуть бути не такими безпечними, як зазвичай вважається. Якщо отримані результати будуть підтверджені, це може змінити підхід лікарів до консультування пацієнтів щодо використання снодійних засобів.

Однак, дослідники також зауважили, що вивчена група не враховувала пацієнтів, які вживали мелатонін без рецепта, і дані можуть бути неповними. Крім того, результати не доводять прямий причинно-наслідковий зв'язок, тому необхідні подальші дослідження.

Мелатонін є природним гормоном, що регулює цикл сну в організмі, і зазвичай продається як безпечна добавка. Проте, як зауважує професорка Марі-П'єр Сен-Онж з Колумбійського університету, у США мелатонін не схвалений як засіб для лікування безсоння, і його тривале вживання без медичного нагляду може бути небезпечним.

