Борьба с бессонницей может привести к смерти: шокирующее открытие

Мелатонин, часто рекламируемый как натуральное средство для улучшения сна, может иметь нежелательные последствия для здоровья, в частности для сердца. Недавние исследования показали тревожную тенденцию среди лиц, принимавших этот гормон в течение года и более.

Согласно информации, обнародованной изданием EurekAlert, ученые проанализировали пятилетние медицинские данные более 130 тысяч взрослых пациентов с бессонницей, длительно принимавших мелатонин. Их сравнили с группой людей, которые имели схожие проблемы со сном, но не употребляли добавку.

Результаты исследования показали следующее:

У пациентов, регулярно использовавших мелатонин, риск развития сердечной недостаточности был на 90% выше (4,6% против 2,7% в контрольной группе).

Вероятность госпитализации из-за сердечной недостаточности была в 3,5 раза выше (19% против 6,6%).

Риск смерти по всем причинам оказался почти вдвое больше (7,8% против 4,3%).

Доктор Экенедиличчукву Ннади из SUNY Downstate в Бруклине, автор исследования, отметил, что добавки мелатонина могут быть не такими безопасными, как обычно считается. Если результаты будут подтверждены, это может изменить подход врачей к консультированию пациентов по использованию снотворных средств.

Однако исследователи также отметили, что изученная группа не учитывала пациентов, употреблявших мелатонин без рецепта, и данные могут быть неполными. Кроме того, результаты не доказывают прямую причинно-следственную связь, поэтому необходимы дальнейшие исследования.

Мелатонин является естественным гормоном, регулирующим цикл сна в организме и обычно продается как безопасная добавка. Однако, как отмечает профессор Мари-Пьер Сен-Онж из Колумбийского университета, в США мелатонин не одобрен как средство для лечения бессонницы, и его длительное употребление без медицинского надзора может быть опасным.

