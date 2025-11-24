Біль у спині може сигналізувати про страшну хворобу: медики забили на сполох

Біль у спині, який багато людей списують на звичайну втому чи неправильну позу, іноді може бути ознакою серйозного захворювання. Британський хірург попереджає: якщо дискомфорт триває довго та не зникає навіть після лікування, це може бути ранньою, але малопомітною ознакою раку. Про це повідомляє видання The Mirror.

Консультант з хірургії підшлункової залози Невілл Менезес радить не ігнорувати симптоми, які можуть вказувати на рак підшлункової залози.

За даними організації Cancer Research UK, цей вид раку займає десяте місце за поширеністю серед населення Великої Британії, але він надзвичайно небезпечний — щороку від хвороби помирає понад 10 000 людей.

Підшлункова залоза розташована глибоко в черевній порожнині, позаду шлунка, і відповідає за вироблення травних ферментів та гормонів, що регулюють рівень цукру в крові.

Менезес підкреслює, що рак підшлункової залози часто розвивається без явних симптомів. Коли ознаки стають помітними, захворювання зазвичай уже прогресує. Важливо вчасно помічати навіть незначні зміни в організмі, адже це може врятувати життя.

Серед найпоширеніших ознак у пацієнтів — постійний біль у спині та верхній частині живота, який не зникає після прийому знеболювальних чи ліків проти печії.

Експерти Cancer Research UK підтверджують: багато хворих звертаються до лікаря через біль у животі або спині. Він часто описується як тупий або ниючий і може періодично з’являтися та зникати.

За даними організації Pancreatic Cancer Action, якщо біль пов’язаний з пухлиною, він має особливості:

· загострюється після їжі або при лежанні;

· виникає через тиск пухлини на нерви або сусідні органи;

· може віддавати у плече або під лопатку;

· часто супроводжується болем у спині та животі одночасно.

Менезес також відзначає інші симптоми, на які варто звернути увагу:

· різка втрата ваги або апетиту;

· жовтяниця (жовте забарвлення шкіри, слизових оболонок та очей);

· проблеми з травленням: нудота, здуття живота, нетравлення, зміни у роботі кишечника;

· свербіж шкіри, який може з’явитися до жовтяниці.

Лікар наголошує: ці ознаки не завжди свідчать про рак підшлункової залози, але якщо вони тривають більше чотирьох тижнів, обов’язково слід звернутися до сімейного лікаря.

Як вже писали "Коментарі", розуміння того, які саме продукти й напої підтримують здоров’я серця, є не просто корисною звичкою — це важлива складова профілактики хвороб серцево-судинної системи.