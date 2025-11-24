Боль в спине может сигнализировать о страшной болезни: медики забили тревогу

Боль в спине, которую многие списывают на обычную усталость или неправильную позу, иногда может быть признаком серьезного заболевания. Британский хирург предупреждает: если дискомфорт длится долго и не исчезает даже после лечения, это может быть ранним, но малозаметным признаком рака. Об этом сообщает издание The Mirror.

Фото: из открытых источников

Консультант по хирургии поджелудочной железы Невилл Менезес советует не игнорировать симптомы, которые могут указывать на рак поджелудочной железы.

По данным организации Cancer Research UK, этот вид рака занимает десятое место по распространенности среди населения Великобритании, но он чрезвычайно опасен – ежегодно от болезни умирает более 10 000 человек.

Поджелудочная железа расположена глубоко в брюшной полости, позади желудка, и отвечает за выработку пищеварительных ферментов и гормонов, регулирующих уровень сахара в крови.

Менезес подчеркивает, что рак поджелудочной железы часто развивается без явных симптомов. Когда признаки становятся заметными, заболевание обычно уже прогрессирует. Важно вовремя замечать даже незначительные изменения в организме, ведь это может спасти жизнь.

Среди наиболее распространенных признаков у пациентов – постоянная боль в спине и верхней части живота, которая не исчезает после приема обезболивающих или лекарства против изжоги.

Эксперты Cancer Research UK подтверждают: многие больные обращаются к врачу из-за боли в животе или спине. Он часто описывается как тупой или ноющий и может периодически появляться и исчезать.

По данным организации Pancreatic Cancer Action, если боль связана с опухолью, она имеет особенности:

· обостряется после еды или при лежании;

· возникает из-за давления опухоли на нервы или соседние органы;

· может отдавать в плечо или под лопатку;

· часто сопровождается болью в спине и животе одновременно.

Менезес также отмечает другие симптомы, на которые следует обратить внимание:

· резкая потеря веса или аппетита;

· желтуха (желтая окраска кожи, слизистых оболочек и глаз);

· проблемы с пищеварением: тошнота, вздутие живота, несварение, изменения в работе кишечника;

· кожный зуд, который может появиться к желтухе.

Врач отмечает: эти признаки не всегда свидетельствуют о раке поджелудочной железы, но если они продолжаются более четырех недель, обязательно следует обратиться к семейному врачу.

