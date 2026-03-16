Безсоння прямо свідчить про розвиток страшної хвороби: вчені нажахали причиною

Команда вчених з Університету Кентуккі (США) виявила тісний зв’язок між безсонням та розвитком хвороби Альцгеймера — однієї з найпоширеніших форм деменції. Дослідники підкреслили, що проблеми зі сном часто з’являються задовго до появи класичних симптомів цього захворювання, а причина криється у токсичному накопиченні тау-білка у мозку.

Тау-білок, який характерний для Альцгеймера, пошкоджує нейрони та порушує комунікацію між ними, що з часом призводить до когнітивних порушень, включно з проблемами пам’яті. Однак учені помітили ще один аспект: цей білок впливає на енергетичні процеси мозку, змушуючи нейрони залишатися в стані підвищеної активності та заважаючи заснути.

За допомогою експериментів на мишах із моделями, пов’язаними з тау-білком, науковці з’ясували, що аномальне накопичення цього білка змінює спосіб використання мозком глюкози. Замість звичайного енергетичного метаболізму він виробляє глутамат — нейромедіатор, який активізує нейрони і сприяє навчанню та запам’ятовуванню. Водночас надлишок глутамату підтримує мозок у стані підвищеної готовності, що ускладнює засинання і порушує нормальні цикли сну.

"Мозок використовує всю доступну глюкозу для синтезу глутамату, що тримає його у постійному неспанні і не дає досягти глибоких стадій сну, необхідних для відновлення та закріплення пам’яті", — пояснив фізіолог Шеннон Маколей, керівник дослідження.

