Главная Новости Здоровье Болезни и лечение Бессонница прямо свидетельствует о развитии страшной болезни: ученые напугали причиной
commentss НОВОСТИ Все новости

Бессонница прямо свидетельствует о развитии страшной болезни: ученые напугали причиной

Нарушения сна часто появляются задолго до первых признаков болезни Альцгеймера и имеют тесную взаимосвязь с ее развитием.

16 марта 2026, 12:20
Клименко Елена

Команда ученых из Университета Кентукки (США) обнаружила тесную связь между бессонницей и развитием болезни Альцгеймера – одной из наиболее распространенных форм деменции. Исследователи подчеркнули, что проблемы со сном часто появляются задолго до появления классических симптомов этого заболевания, а причина кроется в токсическом скоплении тау-белка в мозге.

Фото: из открытых источников

Тау-белок, характерный для Альцгеймера, повреждает нейроны и нарушает коммуникацию между ними, что со временем приводит к когнитивным нарушениям, включая проблемы памяти. Однако ученые заметили еще один аспект: этот белок оказывает влияние на энергетические процессы мозга, заставляя нейроны оставаться в состоянии повышенной активности и мешая уснуть.

Используя эксперименты на мышах с моделями, связанными с тау-белком, ученые выяснили, что аномальное накопление этого белка изменяет способ использования мозга глюкозы. Вместо обычного энергетического метаболизма он производит глутамат – нейромедиатор, который активизирует нейроны и способствует обучению и запоминанию. В то же время избыток глутамата поддерживает мозг в состоянии повышенной готовности, что затрудняет засыпание и нарушает нормальные циклы сна.

"Мозг использует всю доступную глюкозу для синтеза глутамата, которая держит его в постоянном бодрствовании и не дает достичь глубоких стадий сна, необходимых для восстановления и закрепления памяти", — пояснил физиолог Шеннон Маколей, руководитель исследования.

Напомним, "Комментарии" уже писали , что мигрень — это сильная головная боль, которая часто сопровождается повышенной чувствительностью к свету, болью с одной стороны головы, тошнотой и даже рвотой. Кроме физиологических причин, некоторые продукты питания могут провоцировать приступ мигрени, среди которых шоколад и алкоголь.



