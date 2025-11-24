Безсоння більше не проблема: нове дослідження розкрило справжню сенсацію

Нещодавній метааналіз 30 рандомізованих досліджень продемонстрував, що короткі, але інтенсивні заняття йогою покращують якість сну значно ефективніше, ніж ходьба, силові або аеробні вправи. У дослідження були включені дані понад 2500 людей різного віку з порушеннями сну. Про результати повідомляє Science Alert.

Дослідницька група з Харбінського спортивного університету встановила, що найкращий ефект досягається при заняттях йогою тривалістю менш як 30 хвилин два рази на тиждень. Уже через 8–10 тижнів у більшості учасників спостерігалося помітне покращення якості сну.

Ходьба виявилася другим за ефективністю способом покращення сну, далі — вправи з опором. Ці висновки частково суперечать метааналізу 2023 року, де лідером вважали аеробні тренування.

На думку вчених, йога дає комплексний ефект: вона підвищує частоту серцебиття, навантажує м’язи та одночасно регулює дихання. Контрольоване дихання активує парасимпатичну нервову систему, що відповідає за відновлення організму. Окремі дослідження також свідчать, що практика йоги впливає на мозкові хвилі, сприяючи глибшому та відновлювальному сну.

Попри переконливі результати, дослідники підкреслюють, що ефективність залежить від характеристик учасників і конкретних методик, тому потрібні масштабніші та довгострокові порівняльні дослідження.

У контексті користі фізичної активності окреме дослідження Фремінгемського проєкту показало, що висока активність після 45 років знижує ризик розвитку деменції навіть у людей із генетичною схильністю. Аналіз понад 4,2 тис. учасників показав, що активний спосіб життя у середньому та літньому віці зменшує ризик хвороби на 41–45%. Ефект зберігається як у носіїв ризикового алеля APOE ε4, так і у тих, хто його не має, що пов’язують з покращенням кровотоку до мозку, підвищенням нейропластичності та зниженням запалення. Дослідники відзначають певні обмеження через самооцінку активності та однорідність вибірки.

