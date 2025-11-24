Коли і як правильно наносити антиперспірант: цей спосіб точно вас здивує

Багато людей щодня користуються дезодорантами або антиперспірантами, зазвичай наносячи їх вранці після душу, не замислюючись про правильний час застосування. Однак експерти Міжнародного товариства гіпергідрозу радять змінити цей підхід: для досягнення максимальної ефективності антиперспірант краще наносити ввечері перед сном.

Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє Daily Mail, ключовим фактором є те, що вночі організм виробляє мінімальну кількість поту, що дозволяє активним компонентам засобу проникнути у пори і надійно блокувати потовиділення на весь наступний день.

"Вечірнє нанесення дає активним інгредієнтам час працювати в порожнинах потових залоз протягом ночі, щоб до ранку, коли ви починаєте рухатися, пори були заблоковані", — пояснюють фахівці.

Якщо ж антиперспірант наносити вранці, то вже початий процес потовиділення зменшує ефективність його дії. Крім того, використання засобу ввечері допомагає уникнути слідів на одязі, таких як білі або жовті плями.

Фахівці також наголошують, що антиперспірант і дезодорант — це не одне й те саме. Антиперспіранти містять сполуки на основі алюмінію, які тимчасово блокують потові пори і значно зменшують виділення поту. Дезодоранти не зупиняють потовиділення, а впливають на бактерії на шкірі, підвищуючи її кислотність та маскуючи неприємний запах завдяки ароматизаторам і спиртовій основі.

Сьогодні на ринку представлено багато комбінованих засобів, які одночасно блокують потовиділення та усувають запах поту. Вибираючи правильний час для нанесення та тип продукту, можна значно підвищити ефективність гігієнічних засобів і зберегти одяг чистим.

