Когда и как правильно наносить антиперспирант: этот способ вас точно удивит

Многие люди каждый день пользуются дезодорантами или антиперспирантами, обычно нанося их утром после душа, не задумываясь о правильном времени применения. Однако эксперты Международного общества гипергидроза советуют изменить этот подход: для достижения максимальной эффективности антиперспирант лучше наносить вечером перед сном.

Фото: из открытых источников

Как сообщает Daily Mail, ключевым фактором является то, что ночью организм производит минимальное количество пота, что позволяет активным компонентам средства проникнуть в поры и надежно блокировать потоотделение на весь следующий день.

"Вечернее нанесение дает активным ингредиентам время работать в полостях потовых желез в течение ночи, чтобы к утру, когда вы начинаете двигаться, поры были заблокированы", — объясняют специалисты.

Если антиперспирант наносить утром, то уже начатый процесс потоотделения уменьшает эффективность его действия. Кроме того, использование средства вечером помогает избежать следов на одежде, таких как белые или желтые пятна.

Специалисты также отмечают, что антиперспирант и дезодорант — это не одно и то же. Антиперспиранты содержат соединения на основе алюминия, временно блокирующие потовые поры и значительно уменьшающие выделение пота. Дезодоранты не останавливают потоотделение, а влияют на бактерии на коже, повышая ее кислотность и маскируя неприятный запах благодаря ароматизаторам и спиртовой основе.

Сегодня на рынке представлено много комбинированных средств, одновременно блокирующих потоотделение и устраняющих запах пота. Выбирая правильное время для нанесения и тип продукта, можно значительно повысить эффективность гигиенических средств и сохранить одежду чистой.

