Бессонница больше не проблема: новое исследование открыло настоящую сенсацию

Недавний метаанализ 30 рандомизированных исследований показал, что короткие, но интенсивные занятия йогой улучшают качество сна значительно эффективнее, чем ходьба, силовые или аэробные упражнения. В исследование были включены данные более 2500 человек всех возрастов с нарушениями сна. О результатах сообщает Science Alert.

Исследовательская группа из Харбинского спортивного университета установила, что наилучший эффект достигается при занятиях йогой продолжительностью менее 30 минут два раза в неделю. Уже через 8–10 недель у большинства участников наблюдалось заметное улучшение качества сна.

Ходьба оказалась вторым по эффективности способом улучшения сна, далее – упражнения с сопротивлением. Эти выводы частично противоречат метаанализу 2023 года, где лидером считали аэробные тренировки.

По мнению ученых, йога дает комплексный эффект: повышает частоту сердцебиения, нагружает мышцы и одновременно регулирует дыхание. Контролируемое дыхание активирует парасимпатическую нервную систему, отвечающую за восстановление организма. Отдельные исследования также свидетельствуют, что практика йоги влияет на мозговые волны, способствуя более глубокому и восстанавливающему сну.

Несмотря на убедительные результаты, исследователи подчеркивают, что эффективность зависит от характеристик участников и конкретных методик, поэтому требуются более масштабные и долгосрочные сравнительные исследования.

В контексте пользы физической активности отдельное исследование Фремингемского проекта показало, что высокая активность после 45 лет снижает риск развития деменции даже у людей с генетической предрасположенностью. Анализ более 4,2 тыс. участников показал, что активный образ жизни в среднем и пожилом возрасте уменьшает риск заболевания на 41–45%. Эффект сохраняется как у носителей рискового аллеля APOE ε4, так и у тех, кто его не имеет, что связывают с улучшением кровотока в мозг, повышением нейропластичности и снижением воспаления. Исследователи отмечают определенные ограничения из-за самооценки активности и однородности выборки.

