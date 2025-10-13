logo_ukra

Значно смачніше і здоровіше: названо ідеальні варіанти заміни вершуового масла
Значно смачніше і здоровіше: названо ідеальні варіанти заміни вершуового масла

Альтернативи вершковому маслу здатні не лише додати різноманіття у ваш раціон, а й принести користь серцю та судинам.

13 жовтня 2025, 13:00
Автор:
Клименко Елена

Багато хто вважає, що без вершкового масла на кухні не обійтись — воно додає м’якості випічці та насиченості соусам. Проте сьогодні існує чимало альтернатив, які не лише не поступаються смаком, а й мають корисні властивості для організму.

Фото: з відкритих джерел

На думку фахівців, заміна вершкового масла може не просто урізноманітнити меню, а й позитивно позначитися на здоров’ї серцево-судинної системи. Посилаючись на матеріали Verywell Health, ми підготували добірку з чотирьох найкращих замінників вершкового масла — їх використовують як досвідчені кулінари, так і прихильники здорового харчування.

1. Оливкова олія

Це одна з найвідоміших замін вершкового масла. Оливкова олія не містить лактози та холестерину, що робить її чудовим вибором для вегетаріанців та тих, хто уникає молочних продуктів.

За інформацією USDA, у 1 столовій ложці олії — близько 124 калорій і лише 9% насичених жирів. Вона сприяє зниженню "поганого" холестерину, покращує стан судин і навіть знижує ризик хронічних захворювань, зокрема деменції.

Як використовувати:

у випічці замість розтопленого масла;

у соусах, маринадах і салатах. 

2. Кокосова олія 

Цей продукт містить значну кількість насичених жирів, тому важливо вживати його помірно. Втім, завдяки своєму ніжному аромату кокосу вона чудово підходить для десертів і страв азійської кухні.

Одна столова ложка кокосової олії містить близько 121 калорії. Людям із підвищеним холестерином рекомендується вживати з обережністю.

Як використовувати:

для обсмажування овочів;

у смузі, десертах та заправках.

3. Гхі (топлене масло)

Це очищена форма вершкового масла, майже без лактози, з характерним горіховим присмаком. За даними ScienceDirect, у 1 ст. ложці гхі — 123 калорії та 36 мг холестерину. Масло гхі витримує високі температури, не горить і зберігає смакові якості страв.

Як використовувати:

для смаження, тушкування та приготування карі;

у рецептах, де важливий ніжний масляний аромат.

4. Інші рослинні олії

Для тих, хто дотримується рослинного харчування або має алергію на молочні продукти, підійдуть такі олії: авокадова, соняшникова, кукурудзяна, рапсова або соєва. Вони не містять холестерину й багаті на корисні жири, що підтримують еластичність судин. 

Як використовувати:

у тісті, соусах, смаженні та салатах.

Висновок:

Замість вершкового масла можна використовувати безліч корисних і смачних продуктів, які не тільки збережуть смак страв, а й принесуть користь вашому здоров’ю. Обирайте те, що найкраще підходить до вашого стилю харчування та рецепту.

Портал "Коментарі" вже писав, що кабачки — не новинка на наших столах. Вони знайомі людству понад 7 тисяч років і цінувалися ще у Стародавньому Єгипті, Греції, Ассирії та Китаї не лише як поживна їжа, а і як рослина з лікувальним потенціалом. 



