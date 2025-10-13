Значно смачніше і здоровіше: названо ідеальні варіанти заміни вершуового масла

Рубрики
Багато хто вважає, що без вершкового масла на кухні не обійтись — воно додає м’якості випічці та насиченості соусам. Проте сьогодні існує чимало альтернатив, які не лише не поступаються смаком, а й мають корисні властивості для організму.
На думку фахівців, заміна вершкового масла може не просто урізноманітнити меню, а й позитивно позначитися на здоров’ї серцево-судинної системи. Посилаючись на матеріали Verywell Health, ми підготували добірку з чотирьох найкращих замінників вершкового масла — їх використовують як досвідчені кулінари, так і прихильники здорового харчування.
1. Оливкова олія
Це одна з найвідоміших замін вершкового масла. Оливкова олія не містить лактози та холестерину, що робить її чудовим вибором для вегетаріанців та тих, хто уникає молочних продуктів.
За інформацією USDA, у 1 столовій ложці олії — близько 124 калорій і лише 9% насичених жирів. Вона сприяє зниженню "поганого" холестерину, покращує стан судин і навіть знижує ризик хронічних захворювань, зокрема деменції.
Як використовувати:
у випічці замість розтопленого масла;
у соусах, маринадах і салатах.
2. Кокосова олія
Цей продукт містить значну кількість насичених жирів, тому важливо вживати його помірно. Втім, завдяки своєму ніжному аромату кокосу вона чудово підходить для десертів і страв азійської кухні.
Одна столова ложка кокосової олії містить близько 121 калорії. Людям із підвищеним холестерином рекомендується вживати з обережністю.
Як використовувати:
для обсмажування овочів;
у смузі, десертах та заправках.
3. Гхі (топлене масло)
Це очищена форма вершкового масла, майже без лактози, з характерним горіховим присмаком. За даними ScienceDirect, у 1 ст. ложці гхі — 123 калорії та 36 мг холестерину. Масло гхі витримує високі температури, не горить і зберігає смакові якості страв.
Як використовувати:
для смаження, тушкування та приготування карі;
у рецептах, де важливий ніжний масляний аромат.
4. Інші рослинні олії
Для тих, хто дотримується рослинного харчування або має алергію на молочні продукти, підійдуть такі олії: авокадова, соняшникова, кукурудзяна, рапсова або соєва. Вони не містять холестерину й багаті на корисні жири, що підтримують еластичність судин.
Як використовувати:
у тісті, соусах, смаженні та салатах.
Висновок:
Замість вершкового масла можна використовувати безліч корисних і смачних продуктів, які не тільки збережуть смак страв, а й принесуть користь вашому здоров’ю. Обирайте те, що найкраще підходить до вашого стилю харчування та рецепту.
