Кабачки стануть справжнім порятунком проти цих 5 хвороб: деталі

Рубрики
МЕНЮ
Клименко Елена
Кабачки — не новинка на наших столах. Вони знайомі людству понад 7 тисяч років і цінувалися ще у Стародавньому Єгипті, Греції, Ассирії та Китаї не лише як поживна їжа, а і як рослина з лікувальним потенціалом. У ті часи використовували не тільки м’якоть, а й квітки кабачка. І нині, особливо в середземноморських країнах, цей овоч залишається важливою частиною щоденного раціону.
Фото: з відкритих джерел
Кабачки вважають суперфудом завдяки унікальному поєднанню властивостей. Вони на 95% складаються з води, але містять і вітаміни (A, B, C, E), і мінерали (магній, калій, кальцій, фосфор), а також антиоксиданти й клітковину. Такий склад робить їх корисними в профілактиці та підтримці організму при низці серйозних захворювань.
Серцево-судинна підтримка.
Завдяки високому вмісту калію, магнію, фолієвої кислоти та клітковини кабачки допомагають знижувати тиск, зменшують рівень "поганого" холестерину та запобігають атеросклерозу й інфарктам.
Онкозахворювання.
Регулярне вживання кабачкового соку може знизити ризик деяких видів раку. Він також корисний людям із розсіяним склерозом.
Ревматизм.
200 мл кабачкового соку щодня протягом місяця здатні полегшити біль у суглобах і зменшити запалення при ревматизмі.
Астма.
Магній у складі овочу покращує засвоєння кальцію, що важливо для дихальної системи. Суміш кабачкового та морквяного соку (100 мл/день) може покращити стан при астмі.
Ожиріння.
Кабачки ідеальні для тих, хто контролює вагу. Вони низькокалорійні, швидко насичують і стимулюють метаболізм.
Отже, додавання кабачків до щоденного меню — це простий і смачний крок до покращення здоров’я, зміцнення імунітету та профілактики багатьох хвороб.
Як вже писали "Коментарі", дослідники встановили, що тривале перебування у забрудненому повітрі порушує обмін речовин, що призводить до зростання ризику інсулінорезистентності, ожиріння і діабету 2 типу.