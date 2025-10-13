Кабачки стануть справжнім порятунком проти цих 5 хвороб: деталі

Кабачки — не новинка на наших столах. Вони знайомі людству понад 7 тисяч років і цінувалися ще у Стародавньому Єгипті, Греції, Ассирії та Китаї не лише як поживна їжа, а і як рослина з лікувальним потенціалом. У ті часи використовували не тільки м’якоть, а й квітки кабачка. І нині, особливо в середземноморських країнах, цей овоч залишається важливою частиною щоденного раціону.

Фото: з відкритих джерел

Кабачки вважають суперфудом завдяки унікальному поєднанню властивостей. Вони на 95% складаються з води, але містять і вітаміни (A, B, C, E), і мінерали (магній, калій, кальцій, фосфор), а також антиоксиданти й клітковину. Такий склад робить їх корисними в профілактиці та підтримці організму при низці серйозних захворювань.

Серцево-судинна підтримка.

Завдяки високому вмісту калію, магнію, фолієвої кислоти та клітковини кабачки допомагають знижувати тиск, зменшують рівень "поганого" холестерину та запобігають атеросклерозу й інфарктам.

Онкозахворювання.

Регулярне вживання кабачкового соку може знизити ризик деяких видів раку. Він також корисний людям із розсіяним склерозом.

Ревматизм.

200 мл кабачкового соку щодня протягом місяця здатні полегшити біль у суглобах і зменшити запалення при ревматизмі.

Астма.

Магній у складі овочу покращує засвоєння кальцію, що важливо для дихальної системи. Суміш кабачкового та морквяного соку (100 мл/день) може покращити стан при астмі.

Ожиріння.

Кабачки ідеальні для тих, хто контролює вагу. Вони низькокалорійні, швидко насичують і стимулюють метаболізм.

Отже, додавання кабачків до щоденного меню — це простий і смачний крок до покращення здоров’я, зміцнення імунітету та профілактики багатьох хвороб.

