Кабачки станут настоящим спасением против этих 5 болезней: детали

Кабачки – не новинка на наших столах. Они знакомы человечеству более 7 тысяч лет и ценились еще в Древнем Египте, Греции, Ассирии и Китае не только как питательная пища, но и растение с лечебным потенциалом. В то время использовали не только мякоть, но и цветки кабачка. И в настоящее время, особенно в средиземноморских странах, этот овощ остается важной частью ежедневного рациона.

Кабачки считают суперфудом благодаря уникальному сочетанию свойств. Они на 95% состоят из воды, но содержат и витамины (A, B, C, E) и минералы (магний, калий, кальций, фосфор), а также антиоксиданты и клетчатку. Такой состав делает их полезными при профилактике и поддержании организма при ряде серьезных заболеваний.

Сердечно-сосудистая поддержка.

Благодаря высокому содержанию калия, магния, фолиевой кислоты и клетчатки кабачки помогают снижать давление, уменьшают уровень "плохого" холестерина и предотвращают атеросклероз и инфаркты.

Онкозаболевание.

Регулярное употребление кабачкового сока может снизить риск некоторых видов рака. Он также полезен людям с рассеянным склерозом.

Ревматизм .

200 мл кабачкового сока каждый день в течение месяца способны облегчить боль в суставах и уменьшить воспаление при ревматизме.

Астма.

Магний в составе овоща улучшает усвоение кальция, что важно для дыхательной системы. Смесь кабачкового и морковного сока (100 мл/день) может улучшить состояние астмы.

Ожирение.

Кабачки идеальны для тех, кто контролирует вес. Они низкокалорийны, быстро насыщают и стимулируют метаболизм.

Итак, добавление кабачков в ежедневное меню – это простой и вкусный шаг к улучшению здоровья, укреплению иммунитета и профилактике многих болезней.

