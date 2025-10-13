Значительно вкуснее и здоровее: названы идеальные варианты замены сливочного масла

Многие считают, что без сливочного масла на кухне не обойтись – оно придает мягкость выпечке и насыщенности соусам. Однако сегодня существует немало альтернатив, которые не только не уступают вкусу, но и обладают полезными свойствами для организма.

Фото: из открытых источников

По мнению специалистов, замена сливочного масла может не просто разнообразить меню, но и положительно отразиться на здоровье сердечно-сосудистой системы. Ссылаясь на материалы Verywell Health, мы подготовили подборку из четырех лучших заменителей сливочного масла – их используют как опытные кулинары, так и поклонники здорового питания.

1. Оливковое масло

Это одна из самых известных замен сливочного масла. Оливковое масло не содержит лактозы и холестерина, что делает его отличным выбором для вегетарианцев и избегающих молочных продуктов.

По информации USDA, в 1 столовой ложке масла около 124 калорий и только 9% насыщенных жиров. Она способствует снижению "плохого" холестерина, улучшает состояние сосудов и даже снижает риск хронических заболеваний, в частности, деменции.

Как использовать:

в выпечке вместо растопленного масла;

в соусах, маринадах и салатах.

2. Кокосовое масло

Этот продукт содержит значительное количество насыщенных жиров, поэтому важно употреблять его умеренно. Впрочем, благодаря своему нежному аромату кокоса она отлично подходит для десертов и блюд азиатской кухни.

Одна столовая ложка кокосового масла содержит около 121 калории. Людям с повышенным холестерином рекомендуется употреблять с осторожностью.

Как использовать:

для обжарки овощей;

в полосе, десертах и заправках.

3. Гхи (топленое масло)

Это очищенная форма сливочного масла почти без лактозы, с характерным ореховым привкусом. По данным ScienceDirect, в 1 ст. ложке гхи – 123 калории и 36 мг холестерина. Масло гхи выдерживает высокие температуры, не горит и сохраняет вкусовые свойства блюд.

Как использовать:

для жарки, тушения и приготовления карри;

в рецептах, где важен нежный масляный аромат.

4. Другие растительные масла

Для тех, кто придерживается растительного питания или имеет аллергию на молочные продукты, подойдут такие масла: авокадовое, подсолнечное, кукурузное, рапсовое или соевое. Они не содержат холестерина и богаты полезными жирами, поддерживающими эластичность сосудов.

Как использовать:

в тесте, соусах, жарке и салатах.

Вывод:

Вместо сливочного масла можно использовать множество полезных и вкусных продуктов, которые не только сохранят вкус блюд, но и принесут пользу вашему здоровью. Выбирайте то, что лучше всего подходит к вашему стилю питания и рецепту.

