Значительно вкуснее и здоровее: названы идеальные варианты замены сливочного масла

Клименко Елена
Многие считают, что без сливочного масла на кухне не обойтись – оно придает мягкость выпечке и насыщенности соусам. Однако сегодня существует немало альтернатив, которые не только не уступают вкусу, но и обладают полезными свойствами для организма.
По мнению специалистов, замена сливочного масла может не просто разнообразить меню, но и положительно отразиться на здоровье сердечно-сосудистой системы. Ссылаясь на материалы Verywell Health, мы подготовили подборку из четырех лучших заменителей сливочного масла – их используют как опытные кулинары, так и поклонники здорового питания.
1. Оливковое масло
Это одна из самых известных замен сливочного масла. Оливковое масло не содержит лактозы и холестерина, что делает его отличным выбором для вегетарианцев и избегающих молочных продуктов.
По информации USDA, в 1 столовой ложке масла около 124 калорий и только 9% насыщенных жиров. Она способствует снижению "плохого" холестерина, улучшает состояние сосудов и даже снижает риск хронических заболеваний, в частности, деменции.
Как использовать:
в выпечке вместо растопленного масла;
в соусах, маринадах и салатах.
2. Кокосовое масло
Этот продукт содержит значительное количество насыщенных жиров, поэтому важно употреблять его умеренно. Впрочем, благодаря своему нежному аромату кокоса она отлично подходит для десертов и блюд азиатской кухни.
Одна столовая ложка кокосового масла содержит около 121 калории. Людям с повышенным холестерином рекомендуется употреблять с осторожностью.
Как использовать:
для обжарки овощей;
в полосе, десертах и заправках.
3. Гхи (топленое масло)
Это очищенная форма сливочного масла почти без лактозы, с характерным ореховым привкусом. По данным ScienceDirect, в 1 ст. ложке гхи – 123 калории и 36 мг холестерина. Масло гхи выдерживает высокие температуры, не горит и сохраняет вкусовые свойства блюд.
Как использовать:
для жарки, тушения и приготовления карри;
в рецептах, где важен нежный масляный аромат.
4. Другие растительные масла
Для тех, кто придерживается растительного питания или имеет аллергию на молочные продукты, подойдут такие масла: авокадовое, подсолнечное, кукурузное, рапсовое или соевое. Они не содержат холестерина и богаты полезными жирами, поддерживающими эластичность сосудов.
Как использовать:
в тесте, соусах, жарке и салатах.
Вывод:
Вместо сливочного масла можно использовать множество полезных и вкусных продуктов, которые не только сохранят вкус блюд, но и принесут пользу вашему здоровью. Выбирайте то, что лучше всего подходит к вашему стилю питания и рецепту.
