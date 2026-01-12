Жодні таблетки на це не здатні: медики шокували заявою про лікування гіпертонії

Підвищений артеріальний тиск, відомий як гіпертонія, є однією з головних причин розвитку серцево-судинних ускладнень. За відсутності належного контролю він може призводити до інсультів, інфарктів та інших небезпечних станів. Особливість гіпертонії полягає в тому, що вона часто протікає без виражених симптомів, тому її нерідко називають "тихим убивцею". Водночас спосіб життя, зокрема харчування, відіграє ключову роль у регулюванні показників тиску.

Фото: з відкритих джерел

Найефективнішими методами зниження артеріального тиску залишаються регулярна фізична активність і поступове зменшення маси тіла. Проте раціон також має велике значення. Окремі продукти та напої можуть позитивно впливати на серцево-судинну систему вже протягом кількох тижнів.

Серед них особливу увагу дослідників привернув апельсиновий сік. Його вивчали не лише в контексті контролю ваги, а й через вміст біологічно активних речовин. Зокрема, флавоноїд гесперидин, який міститься в апельсинах, асоціюють із покращенням стану судин і зниженням артеріального тиску.

Крім того, апельсиновий сік є цінним джерелом калію — мінералу, що допомагає регулювати водно-сольовий баланс в організмі. Підвищене споживання калію сприяє виведенню надлишку натрію, що безпосередньо впливає на зниження показників тиску у людей з гіпертонією.

Наукові спостереження підтверджують, що регулярне вживання фруктових соків може позитивно впливати на артеріальний тиск навіть у здорових людей. Учасники досліджень демонстрували помітне зниження як систолічного, так і діастолічного тиску.

Окрім апельсинів, до продуктів із високим вмістом калію належать томатний сік і томатне пюре, банани, абрикоси, смородина, картопля, батат, спаржа, шпинат, капуста та паростки. Включення цих продуктів у щоденний раціон може стати простим, але ефективним кроком у профілактиці гіпертонії.

