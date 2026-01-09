Кава чи чай: розкрито сенсаційну правду про найкорисніший напій для кісток

Протягом десяти років вчені спостерігали за майже 10 тисячами жінок віком від 65 років, щоб дослідити, як регулярне споживання популярних гарячих напоїв впливає на мінеральну щільність кісток. Результати показали, що чай має позитивний ефект: у жінок, які регулярно його пили, щільність кісткової тканини стегон була дещо вищою порівняно з тими, хто не включав його у свій раціон. Навіть невеликі зміни цього показника можуть відігравати важливу роль у профілактиці остеопорозу та зниженні ризику переломів.

Протягом спостереження учасниці детально фіксували, скільки чашок чаю та кави вони споживали щодня, а вчені регулярно оцінювали стан кісткової тканини стегон і гомілок — зон, де найчастіше трапляються переломи. Помірне споживання кави — дві-три чашки на день — не впливало помітно на щільність кісток, але понад п’ять чашок щодня асоціювалися з її зниженням. Вчені вважають, що це може бути пов’язано зі зменшенням засвоєння кальцію, хоча ефект невеликий. Додавання молока до кави частково компенсує цей вплив.

Цікаво, що окреме дослідження показало: люди з генетичною схильністю до підвищеного споживання кофеїну, незалежно від джерела — чай, кава чи інші напої — мали на 60% нижчий ризик розвитку остеопорозу. Це свідчить, що вплив напоїв на кістки може відрізнятися залежно від індивідуальних особливостей організму.

Чай містить природні антиоксиданти — катехіни та теафлавіни, які сприяють зміцненню кісткової тканини та уповільнюють її втрату. Найбільша концентрація цих сполук у зеленому чаї, оскільки його листя майже не обробляють термічно. Чорний, білий чай та улун містять менше активних компонентів.

