Кофе или чай: раскрыта сенсационная правда о самом полезном напитке для костей

В течение десяти лет ученые наблюдали почти 10 тысяч женщин в возрасте от 65 лет, чтобы исследовать, как регулярное потребление популярных горячих напитков влияет на минеральную плотность костей. Результаты показали, что чай оказывает положительный эффект: у женщин, регулярно его пили, плотность костной ткани бедер была несколько выше по сравнению с теми, кто не включал его в свой рацион. Даже небольшие изменения этого показателя могут играть важную роль в профилактике остеопороза и снижении риска переломов.

Фото: из открытых источников

В течение наблюдения участники подробно фиксировали, сколько чашек чая и кофе они потребляли ежедневно, а ученые регулярно оценивали состояние костной ткани бедер и голеней — зон, где чаще всего случаются переломы. Умеренное потребление кофе – две-три чашки в день – не влияло заметно на плотность костей, но более пяти чашек ежедневно ассоциировались с его снижением. Ученые считают, что это может быть связано с уменьшением усвоения кальция, хотя эффект невелик. Добавление молока к кофе частично компенсирует это воздействие.

Интересно, что отдельное исследование показало: люди с генетической предрасположенностью к повышенному потреблению кофеина, независимо от источника — чай, кофе или другие напитки, имели на 60% более низкий риск развития остеопороза. Это свидетельствует о том, что влияние напитков на кости может отличаться в зависимости от индивидуальных особенностей организма.

Чай содержит природные антиоксиданты — катехины и теафлавины, которые способствуют укреплению костной ткани и замедляют ее потерю. Наибольшая концентрация этих соединений в зеленом чае, поскольку его листья почти не обрабатывают термически. Черный, белый чай и улун содержат меньше активных компонентов.

