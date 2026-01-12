Никакие таблетки на это не способны: медики шокировали заявлением о лечении гипертонии.

Повышенное артериальное давление, известное как гипертония, является одной из главных причин развития сердечно-сосудистых осложнений. При отсутствии должного контроля он может приводить к инсультам, инфарктам и другим опасным состояниям. Особенность гипертонии состоит в том, что она часто протекает без выраженных симптомов, поэтому ее нередко называют "тихим убийцей". В то же время, образ жизни, в частности питания, играет ключевую роль в регулировании показателей давления.

Фото: из открытых источников

Наиболее эффективными методами снижения АД остаются регулярная физическая активность и постепенное уменьшение массы тела. Однако рацион также имеет большое значение. Отдельные продукты и напитки могут положительно влиять на сердечно-сосудистую систему в течение нескольких недель.

Среди них особое внимание исследователей привлек апельсиновый сок. Его изучали не только в контексте контроля веса, но и через содержание биологически активных веществ. В частности, флавоноид гесперидин, содержащийся в апельсинах, ассоциируют с улучшением состояния сосудов и снижением АД.

Кроме того, апельсиновый сок является ценным источником калия – минерала, помогающего регулировать водно-солевой баланс в организме. Повышенное потребление калия способствует выведению избытка натрия, что оказывает непосредственное влияние на снижение показателей давления у людей с гипертонией.

Научные наблюдения подтверждают, что регулярное употребление фруктовых соков может оказывать положительное влияние на артериальное давление даже у здоровых людей. Участники исследований демонстрировали заметное снижение как систолического, так и диастолического давления.

Кроме апельсинов к продуктам с высоким содержанием калия относятся томатный сок и томатное пюре, бананы, абрикосы, смородина, картофель, батат, спаржа, шпинат, капуста и ростки. Включение этих продуктов в ежедневный рацион может стать простым, но эффективным шагом по профилактике гипертонии.

