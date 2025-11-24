Завдяки цьому ви швидко прийдете до норми після новорічного столу: про що мова

Фахівці з харчування та сімейні лікарі наголошують, що найкращий ранок після новорічної ночі варто починати зі страв, які легко засвоюються та підтримують організм. Оптимальним вибором вони називають яйця, нежирний йогурт та інші кисломолочні продукти, адже вони забезпечують організм білком і водночас не створюють зайвого навантаження на шлунок.

До ранкового меню важливо додати свіжі овочі — вони багаті на клітковину, що допомагає нормалізувати травлення та активізує роботу кишківника. Завдяки повільним вуглеводам овочі забезпечують тривале відчуття ситості, не викликаючи тяжкості після щільного новорічного застілля.

Хорошою альтернативою для сніданку 1 січня можуть стати тарілка вівсянки або гречки. Такі каші доцільно поєднати з авокадо, горіхами, насінням чи невеликою кількістю нерафінованої соняшникової або оливкової олії. Подібне поєднання стимулює роботу жовчного міхура, сприяє виведенню залишків алкоголю та допомагає швидше перетравлювати важку їжу.

Медики також наголошують, що деяких продуктів після святкової ночі варто категорично уникати. До них належать солодкі газовані напої, здобна випічка, кондитерські десерти та жирні страви. Через надмірну кількість цукру, простих вуглеводів і жирів така їжа може ускладнити роботу травної системи та спровокувати накопичення жирових відкладень.

