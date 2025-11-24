Благодаря этому вы скоро придете в норму после новогоднего стола: о чем речь

Специалисты по питанию и семейные врачи отмечают, что лучшее утро после новогодней ночи следует начинать с блюд, которые легко усваиваются и поддерживают организм. Оптимальным выбором называют яйца, нежирный йогурт и другие кисломолочные продукты, ведь они обеспечивают организм белком и одновременно не создают лишней нагрузки на желудок.

К утреннему меню важно добавить свежие овощи — они богаты клетчаткой, что помогает нормализовать пищеварение и активизирует работу кишечника. Благодаря медленным углеводам овощи обеспечивают длительное ощущение сытости, не вызывая тяжести после плотного новогоднего застолья.

Хорошей альтернативой для завтрака 1 января могут стать тарелка овсянки или гречихи. Такие каши целесообразно сочетать с авокадо, орехами, семенами или небольшим количеством нерафинированного подсолнечного или оливкового масла. Подобное сочетание стимулирует работу желчного пузыря, способствует выведению остатков алкоголя и помогает быстрее переваривать тяжелую пищу.

Медики также отмечают, что некоторые продукты после праздничной ночи следует категорически избегать. К ним относятся сладкие газированные напитки, выпечка, кондитерские десерты и жирные блюда. Из-за чрезмерного количества сахара, простых углеводов и жиров такая пища может усложнить работу пищеварительной системы и спровоцировать накопление жировых отложений.

