Забудьте про каву: ці 5 продуктів заряджають енергією нітрохи не гірше

Серед продуктів, які здатні заряджати вас енергією на весь день – банани та темний шоколад, які допомагають боротися зі втомою протягом дня.

Їжа. Фото: із відкритих джерел

На першому місці, звичайно, чорний шоколад. Він містить невелику кількість кофеїну, який бадьорить, і теобромін – сполука, яка може підвищити пильність.

Продукт також містить харчові волокна, які забезпечують стабільну та ситну енергію без різкого підвищення рівня цукру в крові. Також темний шоколад багатий на флавоноїди — антиоксиданти, які допомагають захистити клітини.

На другому місці – банани. Вони насичують енергією та допомагають бути бадьорими завдяки їх натуральним цукрам та речовинам, які забезпечують швидке та стабільне джерело енергії.

Вони також містять калій та вітамін B6, які допомагають організму перетворювати їжу на корисну енергію. Енергетичний ефект банана походить не від стимуляторів (типу кофеїну), а від перетворення вуглеводів у глюкозу, яку організм може використовувати як джерело палива.

Насолоджуйтесь свіжими бананами або заморозьте їх та використовуйте як інгредієнт у смузі.

На третьому місці – зелений чай. Чашка зеленого чаю (230 мл) містить приблизно 30-50 мг кофеїну.

Зелений чай багатий на антиоксиданти, особливо катехіни, які захищають клітини від пошкоджень і допомагають знизити ризик хронічних захворювань. Щоб насолодитися напоєм, заваріть його гарячим або приготуйте глечик холодного зеленого чаю з лимоном.

На четвертій позиції – фініки. Це природно солодкий та енергійний фрукт. Вони здебільшого складаються з вуглеводів, які забезпечують стабільний потік енергії. Вони також багаті на клітковину, яка насичує, а також мікроелементами, такими як магній, калій і вітаміни групи B, які підтримують функцію мозку, серця та м'язів.

Можна насолоджуватися фініками окремо або начиняти горіхами або горіховою пастою.

На п'ятому місці – ягоди. Вони багаті на такі речовини, які потенційно можуть впливати на відчуття енергії. Додайте свіжі або заморожені ягоди в йогурт, салат або насолоджуйтесь ними як солодкою закускою.

