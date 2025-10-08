Забудьте о кофе: эти 5 продуктов заряжают энергией ничуть не хуже

Среди продуктов, которые способны заряжать вас энергией на весь день – бананы и темный шоколад, которые помогают бороться с усталостью в течение дня.

Питание. Фото: из открытых источников

На первом месте, конечно же, черный шоколад. Он содержит небольшое количество кофеина, который бодрит, и теобромин — соединение, которое может повысить бдительность.

Продукт также содержит пищевые волокна, которые обеспечивают стабильной и сытной энергией без резкого повышения уровня сахара в крови. Также темный шоколад богат флавоноидами — антиоксидантами, которые помогают защитить клетки.

На втором месте – бананы. Они насыщают энергией и помогают быть бодрыми благодаря их натуральным сахарам и веществам, которые обеспечивают быстрый и стабильный источник энергии.

Они также содержат калий и витамин B6, которые помогают организму превращать пищу в полезную энергию. Энергетический эффект банана происходит не от стимуляторов (типа кофеина), а от преобразования углеводов в глюкозу, которую организм может использовать в качестве источника топлива.

Наслаждайтесь свежими бананами или заморозьте их и используйте как ингредиент в смузи.

На третьем месте зеленый чай. Чашка зеленого чая (230 мл) содержит примерно 30-50 мг кофеина.

Зеленый чай богат антиоксидантами, особенно катехинами, которые защищают клетки от повреждений и помогают снизить риск хронических заболеваний. Чтобы насладиться напитком, заварите его горячим или приготовьте кувшин холодного зеленого чая с лимоном.

На четвертой позиции – финики. Это естественно сладкий и энергичный фрукт. Они в основном состоят из углеводов, которые обеспечивают стабильный поток энергии. Они также богаты клетчаткой, которая насыщает, а также микроэлементами, такими как магний, калий и витамины группы B, которые поддерживают функцию мозга, сердца и мышц.

Можно наслаждаться финиками отдельно или начинять их орехами или ореховой пастой.

На пятом месте – ягоды. Они богаты такими веществами, которые потенциально могут влиять на ощущение энергии. Добавьте свежие или замороженные ягоды в йогурт, салат или наслаждайтесь ими как сладкой, бодрящей закуской.

