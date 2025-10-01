С наступлением холодов нашему организму особенно нужна поддержка. Осень и зима истощают запасы витаминов, снижают иммунитет и часто забирают силы. Однако природа подарила нам универсальный фрукт, способный стать источником энергии и здоровья в этот период – гранат.

Его советует диетолог Усика: этот фрукт станет настоящим источником энергии этой осенью и зимой

Как сообщает портал "Комментарии", самым полезным фруктом среди многих гранат признала и персональный диетолог абсолютного чемпиона мира по боксу Александра Усика – Екатерина Толстикова.

Почему именно гранат?

Гранат не зря называют "королем фруктов". Его сочные зерна содержат огромное количество полезных веществ:

Витамин С – усиливает иммунитет, помогает бороться с простудами.

Витамины группы В – поддерживают нервную систему, улучшают память и концентрацию.

Железо – предотвращает анемию, борется с усталостью и слабостью.

Антиоксиданты (пуникалагин, полифенолы) – замедляют старение клеток и защищают сосуды.

Энергия в каждом зернышке

Регулярное использование граната помогает быстрее восстанавливаться после физических и умственных нагрузок. Он повышает уровень гемоглобина, улучшает кровообращение и питание клеток кислородом. Именно поэтому после стакана гранатового сока или порции зерен многие ощущают прилив сил.

Чем гранат полезен осенью и зимой.

Укрепляет иммунитет. Это особенно актуально в сезон вирусов и простуд.

Дарит бодрость. Благодаря железу и витаминам группы В исчезает сонливость и усталость.

Улучшает настроение. Биологически активные вещества стимулируют выработку "гормонов счастья".

Защищает сердце и сосуды. Антиоксиданты снижают уровень "плохого" холестерина.

Как правильно употреблять гранат

Свежие зерна – самый полезный вариант, ведь хранятся все витамины.

Свежевыжатый сок – настоящий энергетический напиток, но его лучше пить разбавленным водой, чтобы не повредить эмаль зубов.

В сочетании с орехами или медом – отличный способ получить заряд энергии на целый день.

Кому следует быть осторожным

Людям с язвой желудка или повышенной кислотностью следует употреблять гранат в небольших количествах. Также следует контролировать количество сока детям.

Итак, гранат – это не только вкусный фрукт, но и природный энергетик, который поможет пережить холодный сезон без усталости и болезней. Включите его в свой рацион этой осенью и зимой – и вы почувствуете, как с каждым зернышком возвращаются силы и хорошее настроение.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что этот овощ может быть опасным: что известно о редиске.