logo

BTC/USD

116799

ETH/USD

4301.3

USD/UAH

41.22

EUR/UAH

48.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье диета и питание Его советует диетолог Усика: этот фрукт станет настоящим источником энергии этой осенью и зимой
commentss НОВОСТИ Все новости

Его советует диетолог Усика: этот фрукт станет настоящим источником энергии этой осенью и зимой

Гранат полезен витаминами, антиоксидантами и является «королем фруктов»

1 октября 2025, 17:04
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

С наступлением холодов нашему организму особенно нужна поддержка. Осень и зима истощают запасы витаминов, снижают иммунитет и часто забирают силы. Однако природа подарила нам универсальный фрукт, способный стать источником энергии и здоровья в этот период – гранат.

Его советует диетолог Усика: этот фрукт станет настоящим источником энергии этой осенью и зимой

Его советует диетолог Усика: этот фрукт станет настоящим источником энергии этой осенью и зимой

Как сообщает портал "Комментарии", самым полезным фруктом среди многих гранат признала и персональный диетолог абсолютного чемпиона мира по боксу Александра Усика – Екатерина Толстикова.

Почему именно гранат?

Гранат не зря называют "королем фруктов". Его сочные зерна содержат огромное количество полезных веществ:

Витамин С – усиливает иммунитет, помогает бороться с простудами.

Витамины группы В – поддерживают нервную систему, улучшают память и концентрацию.

Железо – предотвращает анемию, борется с усталостью и слабостью.

Антиоксиданты (пуникалагин, полифенолы) – замедляют старение клеток и защищают сосуды.

Энергия в каждом зернышке

Регулярное использование граната помогает быстрее восстанавливаться после физических и умственных нагрузок. Он повышает уровень гемоглобина, улучшает кровообращение и питание клеток кислородом. Именно поэтому после стакана гранатового сока или порции зерен многие ощущают прилив сил.

Чем гранат полезен осенью и зимой.

Укрепляет иммунитет. Это особенно актуально в сезон вирусов и простуд.

Дарит бодрость. Благодаря железу и витаминам группы В исчезает сонливость и усталость.

Улучшает настроение. Биологически активные вещества стимулируют выработку "гормонов счастья".

Защищает сердце и сосуды. Антиоксиданты снижают уровень "плохого" холестерина.

Как правильно употреблять гранат

Свежие зерна – самый полезный вариант, ведь хранятся все витамины.

Свежевыжатый сок – настоящий энергетический напиток, но его лучше пить разбавленным водой, чтобы не повредить эмаль зубов.

В сочетании с орехами или медом – отличный способ получить заряд энергии на целый день.

Кому следует быть осторожным

Людям с язвой желудка или повышенной кислотностью следует употреблять гранат в небольших количествах. Также следует контролировать количество сока детям.

Итак, гранат – это не только вкусный фрукт, но и природный энергетик, который поможет пережить холодный сезон без усталости и болезней. Включите его в свой рацион этой осенью и зимой – и вы почувствуете, как с каждым зернышком возвращаются силы и хорошее настроение.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что этот овощ может быть опасным: что известно о редиске.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости