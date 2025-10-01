З настанням холодів нашому організму особливо потрібна підтримка. Осінь та зима виснажують запаси вітамінів, знижують імунітет і часто забирають сили. Проте природа подарувала нам універсальний фрукт, який здатен стати джерелом енергії та здоров’я у цей період – гранат.

Його радить дієтолог Усика: цей фрукт стане справжнім джерелом енергії цієї осені та зими

Як повідомляє портал "Коментарі", найкориснішим фруктом серед багатьох гранат визнала і персональний дієтолог абсолютного чемпіона світу з боксу Олександра Усика – Катерина Толстікова.

Чому саме гранат?

Гранат недарма називають "королем фруктів". Його соковиті зерна містять величезну кількість корисних речовин:

Вітамін С – підсилює імунітет, допомагає боротися з застудами.

Вітаміни групи В – підтримують нервову систему, покращують пам’ять і концентрацію.

Залізо – запобігає анемії, бореться з втомою та слабкістю.

Антиоксиданти (пунікалагін, поліфеноли) – сповільнюють старіння клітин і захищають судини.

Енергія у кожному зернятку

Регулярне вживання граната допомагає швидше відновлюватися після фізичних та розумових навантажень. Він підвищує рівень гемоглобіну, покращує кровообіг і живлення клітин киснем. Саме тому після склянки гранатового соку чи порції зерен багато хто відчуває прилив сил.

Чим гранат корисний восени та взимку

Зміцнює імунітет. Це особливо актуально у сезон вірусів та застуд.

Дарує бадьорість. Завдяки залізу й вітамінам групи В зникає сонливість і втому.

Покращує настрій. Біологічно активні речовини стимулюють вироблення "гормонів щастя".

Захищає серце і судини. Антиоксиданти знижують рівень "поганого" холестерину.

Як правильно вживати гранат

Свіжі зерна – найкорисніший варіант, адже зберігаються всі вітаміни.

Свіжовичавлений сік – справжній енергетичний напій, але його краще пити розведеним водою, щоб не пошкодити емаль зубів.

У поєднанні з горіхами чи медом – чудовий спосіб отримати заряд енергії на цілий день.

Кому варто бути обережним

Людям із виразкою шлунка чи підвищеною кислотністю слід вживати гранат у невеликих кількостях. Також варто контролювати кількість соку дітям.

Отже, гранат – це не лише смачний фрукт, а й природний енергетик, який допоможе пережити холодний сезон без втоми й хвороб. Включіть його у свій раціон цієї осені та зими – і ви відчуєте, як з кожним зернятком повертаються сили та гарний настрій.

