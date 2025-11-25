Яку користь приносить організму вживання апельсинового соку: вчені здивували відкриттям

Збалансоване харчування вже давно вважається ключем до здорового способу життя, а серед численних корисних продуктів та напоїв апельсиновий сік займає особливе місце. Його популярність серед людей різного віку пояснюється не лише смаком, але й потенційною користю для організму, зазначає видання Eating Well.

Сучасні дослідження підтверджують, що апельсиновий сік є багатим джерелом флавоноїдів — природних сполук з антиоксидантними та протизапальними властивостями. Особливо цінним серед них вважається гесперидин, який активно впливає на обмін речовин і роботу серцево-судинної системи. Вчені зацікавилися, чи здатне регулярне вживання апельсинового соку сприяти підтримці здоров’я серця та загального метаболізму, а також як це позначається на активності наших генів.

Дослідження, результати якого були опубліковані у журналі Molecular Nutrition and Food Research, дало змогу детально вивчити молекулярні зміни в організмі людей, які щодня споживають цей напій. Для експерименту було відібрано 20 здорових добровольців віком від 21 до 36 років, серед яких були чоловіки та жінки. Учасники не мали хронічних хвороб, не палили, не були вагітні та не приймали жодних ліків чи харчових добавок, які могли б вплинути на результати.

За три дні до початку експерименту учасники утримувалися від усіх цитрусових та продуктів, багатих на флавоноїди — зокрема від полуниці, чаю, кави та шоколаду. Протягом 60 днів кожен отримував по 500 мл 100% пастеризованого апельсинового соку щодня, розділеного на дві порції: одну — вранці, другу — у другій половині дня. Паралельно бралися зразки крові на початку та наприкінці дослідження, вимірювався артеріальний тиск та інші фізіологічні показники.

Ключовим методом дослідження став транскриптомний аналіз — складний підхід, який дозволяє оцінити активність генів, тобто те, які гени "вмикаються" та "вимикаються" під впливом певних факторів. Порівняння результатів на день 0 і день 60 показало, що щоденне споживання апельсинового соку призвело до зміни активності 3790 генів. З них 2487 генів були пригнічені, тобто їхня активність знизилася, а 1303 навпаки активізувалися.

Ці результати свідчать про те, що апельсиновий сік може впливати на молекулярному рівні, підтримуючи функції серцево-судинної системи, обмін речовин та загальний стан здоров’я. Дослідники підкреслюють, що навіть простий напій, який часто вживається щодня, здатен мати помітний ефект на організм, якщо він включений у збалансоване харчування.

