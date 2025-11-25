Какую пользу приносит организму употребление апельсинового сока: ученые удивили открытием

Сбалансированное питание давно считается ключом к здоровому образу жизни, а среди многочисленных полезных продуктов и напитков апельсиновый сок занимает особое место. Его популярность среди людей всех возрастов объясняется не только вкусом, но и потенциальной пользой для организма, отмечает издание Eating Well.

Современные исследования подтверждают, что апельсиновый сок является богатым источником флавоноидов – природных соединений с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Особенно ценным среди них считается гесперидин, активно влияющий на обмен веществ и работу сердечно-сосудистой системы. Ученые заинтересовались, способно ли регулярное употребление апельсинового сока способствовать поддержанию здоровья сердца и общего метаболизма, а также, как это сказывается на активности наших генов.

Исследование, результаты которого были опубликованы в журнале Molecular Nutrition and Food Research, дало возможность детально изучить молекулярные изменения в организме людей, ежедневно потребляющих этот напиток. Для эксперимента было отобрано 20 здоровых добровольцев от 21 до 36 лет, среди которых были мужчины и женщины. Участники не имели хронических болезней, не курили, не были беременны и не принимали никаких лекарств или пищевых добавок, которые могли бы повлиять на результаты.

За три дня до начала эксперимента участники воздерживались от всех цитрусовых и продуктов, богатых флавоноидами — в частности от клубники, чая, кофе и шоколада. В течение 60 дней каждый получал по 500 мл 100% пастеризованного апельсинового сока ежедневно, разделенного на две порции: одну – утром, вторую – во второй половине дня. Параллельно принимались образцы крови в начале и конце исследования, измерялось артериальное давление и другие физиологические показатели.

Ключевым методом исследования стал транскриптомный анализ – сложный подход, позволяющий оценить активность генов, то есть, какие гены "включаются" и "выключаются" под влиянием определенных факторов. Сравнение результатов в день 0 и день 60 показало, что ежедневное потребление апельсинового сока привело к изменению активности 3790 генов. Из них 2487 генов были угнетены, то есть их активность снизилась, а 1303 наоборот активизировались.

Эти результаты свидетельствуют о том, что апельсиновый сок может оказывать влияние на молекулярном уровне, поддерживая функции сердечно-сосудистой системы, обмен веществ и общее состояние здоровья. Исследователи подчеркивают, что даже простой напиток, часто употребляемый ежедневно, способен иметь заметный эффект на организм, если он включен в сбалансированное питание.

