Найкращі консерви для кісток, серця і мозку: оптимальні та бюджетні варіанти

Консерви можуть бути не тільки зручним варіантом харчування, а й справжнім джерелом користі — головне правильно обирати. Частина таких продуктів містить омега-3, якісний білок і важливі мінерали, що підтримують здоров’я серця, роботу мозку та зміцнення кісток. Якщо знати, на які консерви звертати увагу, можна отримати цінний "суперфуд" за мінімальні гроші. Нижче — найкорисніші й доступні консерви, які справді допомагають організму.

Фото: з відкритих джерел

Кілька в томаті або у власному соку. Попри невисоку ціну, ця маленька риба містить омега-3, білок та йод. Такі нутрієнти сприяють зниженню рівня шкідливого холестерину та підтримують здоров’я серцево-судинної системи. Консервована кілька — бюджетний, смачний та корисний варіант, що забезпечує організм необхідними жирами.

Сардини у власному соку. Один із найбільш поживних видів рибних консервів. У них багато омега-3, кальцію й вітаміну D — поєднання, потрібне для міцності кісток і роботи серця. Сардини насичені білком і мають комплексну користь для організму.

Тунець у власному соку. Доступне джерело якісного білка з мінімальною кількістю жиру. Такий продукт підтримує відновлення м’язів, життєвий тонус і здоров’я серця. Тунець універсальний у використанні: підходить для салатів, пасти та сендвічів.

Квасоля або нут. Бобові консерви багаті на рослинний білок і клітковину. Вони сприяють зниженню рівня "поганого" холестерину, поліпшують травлення та забезпечують тривале відчуття ситості. Це чудовий вибір для підтримки серця й стабільної роботи шлунково-кишкового тракту.

Як вже писали "Коментарі", фахівці з харчування та сімейні лікарі наголошують, що найкращий ранок після новорічної ночі варто починати зі страв, які легко засвоюються та підтримують організм. Оптимальним вибором вони називають яйця, нежирний йогурт та інші кисломолочні продукти, адже вони забезпечують організм білком і водночас не створюють зайвого навантаження на шлунок.