Лучшие консервы для костей, сердца и мозга: оптимальные и бюджетные варианты

Консервы могут быть не только удобным вариантом питания, но и настоящим источником пользы – главное правильно выбирать. Часть таких продуктов включает в себя омега-3, качественный белок и важные минералы, поддерживающие здоровье сердца, работу мозга и укрепление костей. Если знать, на какие консервы обращать внимание, можно получить ценный суперфуд за минимальные деньги. Ниже — самые полезные и доступные консервы, действительно помогающие организму.

Фото: из открытых источников

Несколько в томате или в собственном соке. Несмотря на низкую цену, эта маленькая рыба содержит омега-3, белок и йод. Такие нутриенты способствуют снижению уровня вредного холестерина и поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы. Консервированная несколько – бюджетный, вкусный и полезный вариант, обеспечивающий организм необходимыми жирами.

Сардины в собственном соке. Один из самых питательных видов рыбных консервов. У них много омега-3, кальция и витамина D – сочетание, необходимое для прочности костей и работы сердца. Сардины насыщены белком и обладают комплексной пользой для организма.

Тунец в своем соке. Доступный источник качественного белка с минимальным количеством жира. Такой продукт поддерживает восстановление мышц, жизненный тонус и здоровье сердца. Тунец универсален в использовании: подходит для салатов, пасты и сэндвичей.

Фасоль или нут. Бобовые консервы богаты растительным белоком и клетчаткой. Они способствуют снижению уровня "плохого" холестерина, улучшают пищеварение и обеспечивают длительное чувство сытости. Это отличный выбор для поддержания сердца и стабильной работы желудочно-кишечного тракта.

