Який сорт кави допоможе схуднути – відповідь науковців може вас здивувати

Багато хто не уявляє свій ранок без чашки кави, але мало хто знає, що цей напій може допомогти позбутися зайвих кілограмів. Учені з’ясували, що чорна кава без цукру чи молока здатна прискорювати метаболізм і стимулювати розщеплення жирових клітин. Усе завдяки кофеїну та природним антиоксидантам – хлорогеновим кислотам, які зменшують рівень цукру в крові й уповільнюють засвоєння вуглеводів.

Яку каву пити, щоб схуднути

Найкращі результати показали люди, які регулярно пили арабіку або зелену каву, тобто необсмажені зерна, багаті на поліфеноли. Саме ці речовини активізують роботу нервової системи та допомагають організму ефективніше спалювати калорії навіть у стані спокою. За даними MDPI, учасники експерименту, які протягом 12 тижнів вживали напій із зеленої кави, знизили рівень жиру в організмі й покращили чутливість до інсуліну.

Фахівці наголошують: важливо не зіпсувати користь кави додатками. Варто уникати вершків, сиропів і цукру, адже вони не лише додають сотні “порожніх” калорій, а й нівелюють метаболічний ефект. Найкраще рішення – чорна кава без добавок, 2–3 чашки на день, бажано до обіду.

Науковці з Healthline зазначають, що така доза кофеїну може збільшити швидкість обміну речовин до 20% протягом кількох годин після вживання. Але кава не є чарівним засобом для схуднення – вона лише допомагає тілу працювати активніше у поєднанні зі збалансованим харчуванням і фізичною активністю.

Тож якщо шукаєте природний спосіб підтримати фігуру – просто оберіть якісну арабіку, пийте її без цукру і насолоджуйтеся користю, яку дарує ваш улюблений напій.

