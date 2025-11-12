logo

BTC/USD

103356

ETH/USD

3440.91

USD/UAH

42.01

EUR/UAH

48.61

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье диета и питание Какой сорт кофе поможет похудеть – ответ учёных может вас удивить
commentss НОВОСТИ Все новости

Какой сорт кофе поможет похудеть – ответ учёных может вас удивить

Исследования доказывают, что определенные сорта кофе действительно помогают сжигать жир – но только при условии, что вы не добавляете сахар и сливки.

12 ноября 2025, 09:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Аня

Многие не представляют свое утро без чашечки кофе, но мало кто знает, что этот напиток может помочь избавиться от лишних килограммов. Ученые выяснили, что черный кофе без сахара или молока способен ускорять метаболизм и стимулировать расщепление жировых клеток. Все благодаря кофеину и природным антиоксидантам – хлорогеновым кислотам, которые уменьшают уровень сахара в крови и замедляют усвоение углеводов.

Какой сорт кофе поможет похудеть – ответ учёных может вас удивить

Какой кофе пить, чтобы похудеть

Лучшие результаты показали люди, регулярно пили арабику или зеленый кофе, то есть необжаренные зерна, богатые полифенолами. Именно эти вещества активизируют работу нервной системы и помогают организму более эффективно сжигать калории даже в состоянии покоя. По данным MDPI, участники эксперимента, которые в течение 12 недель употребляли напиток из зеленого кофе, снизили уровень жира в организме и улучшили чувствительность к инсулину.

Специалисты отмечают: важно не испортить пользу кофе добавками. Следует избегать сливок, сиропов и сахара, ведь они не только добавляют сотни "пустых" калорий, но и нивелируют метаболический эффект. Лучшее решение – черный кофе без добавок, 2–3 чашки в день, желательно к обеду.

Ученые из Healthline отмечают, что такая доза кофеина может увеличить скорость обмена веществ до 20% в течение нескольких часов после употребления. Но кофе не является волшебным средством для похудения – он только помогает телу работать активнее в сочетании со сбалансированным питанием и физической активностью.

Итак, если ищете естественный способ поддержать фигуру – просто выберите качественную арабику, пейте ее без сахара и наслаждайтесь пользой, которую дарит ваш любимый напиток.

Напомним, портал "Комментарии" писал о способности кофе преодолевать неизлечимые болезни .



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости