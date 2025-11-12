Какой сорт кофе поможет похудеть – ответ учёных может вас удивить

Многие не представляют свое утро без чашечки кофе, но мало кто знает, что этот напиток может помочь избавиться от лишних килограммов. Ученые выяснили, что черный кофе без сахара или молока способен ускорять метаболизм и стимулировать расщепление жировых клеток. Все благодаря кофеину и природным антиоксидантам – хлорогеновым кислотам, которые уменьшают уровень сахара в крови и замедляют усвоение углеводов.

Какой кофе пить, чтобы похудеть

Лучшие результаты показали люди, регулярно пили арабику или зеленый кофе, то есть необжаренные зерна, богатые полифенолами. Именно эти вещества активизируют работу нервной системы и помогают организму более эффективно сжигать калории даже в состоянии покоя. По данным MDPI, участники эксперимента, которые в течение 12 недель употребляли напиток из зеленого кофе, снизили уровень жира в организме и улучшили чувствительность к инсулину.

Специалисты отмечают: важно не испортить пользу кофе добавками. Следует избегать сливок, сиропов и сахара, ведь они не только добавляют сотни "пустых" калорий, но и нивелируют метаболический эффект. Лучшее решение – черный кофе без добавок, 2–3 чашки в день, желательно к обеду.

Ученые из Healthline отмечают, что такая доза кофеина может увеличить скорость обмена веществ до 20% в течение нескольких часов после употребления. Но кофе не является волшебным средством для похудения – он только помогает телу работать активнее в сочетании со сбалансированным питанием и физической активностью.

Итак, если ищете естественный способ поддержать фигуру – просто выберите качественную арабику, пейте ее без сахара и наслаждайтесь пользой, которую дарит ваш любимый напиток.

