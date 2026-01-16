Який овоч найкорснішитй у світі: експерти здивували відкориттям

Американські Центри з контролю та профілактики захворювань (CDC) офіційно визначили броколі абсолютним лідером серед усіх корисних продуктів. Фахівці провели масштабне дослідження, у рамках якого проаналізували 41 вид овочів і фруктів, оцінюючи їхню поживну цінність. За результатами аналізу броколі отримала максимальні 100 балів. Для порівняння, помідори, які ботанічно належать до фруктів, набрали лише 20,37 бала, хоча в кулінарії їх часто вважають овочем.

Фото: з відкритих джерел

Методологія дослідження ґрунтувалась на вимірюванні концентрації життєво важливих поживних речовин у кожній порції. Враховувалися вітаміни, мінерали, антиоксиданти та інші корисні компоненти. Саме завдяки такому комплексному складу броколі очолила рейтинг серед листових та хрестоцвітих рослин, адже вона здатна забезпечити організм максимальною різноманітністю мікроелементів.

Броколі називають справжньою вітамінною бомбою. Одна чашка овоча покриває понад 100% добової норми вітаміну К, який важливий для кісток та нормального згортання крові. Крім того, броколі багата на вітаміни С та А, а також на фолієву кислоту, що підтримує ріст клітин і відновлення ДНК. Антиоксиданти та глюкозинолати, що містяться в овочі, допомагають захищати зір та запобігають розвитку хронічних захворювань.

Ще одна перевага броколі — низька калорійність. Одна чашка містить лише 4 калорії, що робить її ідеальним продуктом для тих, хто слідкує за вагою.

Дієтологи радять вживати броколі 3–4 рази на тиждень. Її можна додавати в салати з яблуками та горіхами, готувати на пару або як гарнір до супів. Водночас людям, які приймають антикоагулянти, слід контролювати споживання цього овоча, оскільки високий вміст вітаміну К може впливати на дію ліків. Для максимальної користі фахівці радять чергувати броколі з іншими листовими овочами, наприклад, шпинатом чи мангольдом.

Як вже писали "Коментарі", навіть мінімальні корекції щоденного способу життя можуть мати відчутний вплив на довголіття. Дослідники стверджують: якщо щодня приділяти лише п’ять додаткових хвилин руховій активності та скоротити час сидіння приблизно на пів години, це вже здатне позитивно позначитися на тривалості життя. Таких висновків дійшли автори великого міжнародного дослідження за участю понад 135 тисяч людей із Великої Британії, США, Норвегії та Швеції.