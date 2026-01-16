Какой овощ самый полезный в мире: эксперты удивили откормом

Американские Центры контроля и профилактики заболеваний (CDC) официально определили брокколи абсолютным лидером среди всех полезных продуктов. Специалисты провели масштабное исследование, в рамках которого проанализировали 41 вид овощей и фруктов, оценивая их питательную ценность. По результатам анализа брокколи получила максимальные 100 баллов. Для сравнения, ботанически принадлежащие к фруктам помидоры набрали лишь 20,37 балла, хотя в кулинарии их часто считают овощем.

Методология исследования основывалась на измерении концентрации жизненно важных питательных веществ в каждой порции. Учитывались витамины, минералы, антиоксиданты и другие полезные компоненты. Именно благодаря такому комплексному составу брокколи возглавил рейтинг среди лиственных и крестоцветных растений, ведь он способен обеспечить организм максимальным разнообразием микроэлементов.

Брокколи называют настоящей витаминной бомбой. Одна чашка овоща покрывает более 100% суточной нормы витамина К, который важен для костей и нормального свертывания крови. Кроме того, брокколи богата витаминами С и А, а также фолиевой кислотой, поддерживающей рост клеток и восстановление ДНК. Содержащиеся в овоще антиоксиданты и глюкозинолаты помогают защищать зрение и предотвращают развитие хронических заболеваний.

Еще одно преимущество брокколи – низкая калорийность. Одна чашка содержит только 4 калории, что делает ее идеальным продуктом для следящих за весом.

Диетологи советуют употреблять брокколи 3-4 раза в неделю. Ее можно добавлять в салаты с яблоками и орехами, готовить на пару или в качестве гарнира к супам. В то же время людям, принимающим антикоагулянты, следует контролировать потребление этого овоща, поскольку высокое содержание витамина К может влиять на действие лекарства. Для максимальной пользы специалисты советуют чередовать брокколи с другими листовыми овощами, например шпинатом или мангольдом.

