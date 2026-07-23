Які помідори корисніші - звичайні чи черрі: відповідь приголомшить

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Сергій Кречмаровський
Черрі-помідори це справжні чемпіони за користю. Їхня тонка шкірка приховує більше антиоксидантів та корисних речовин, ніж у великих "класичних" сортів.
Помідори. Фото з відкритих джерел
Саме завдяки співвідношенню шкірки до м’якоті вони дають організму більш концентрований заряд здоров’я, пише видання Express.
Лікопін: це пігмент, який надає томатам червоний колір та працює як потужний антиоксидант. Він допомагає захищати клітини від ушкоджень, може знижувати ризик деяких видів раку та підтримує серце.
У маленьких черрі шкірки більше. Саме в ній зосереджені поліфеноли, флавоноїди та клітковина.
Антиоксиданти: шкірка черрі-помідорів містить більше захисних сполук, адже вона постійно піддається сонячному світлу та стресу довкілля.
Дієтолог Роб Гобсон пояснює: "Багато захисних рослинних сполук містяться саме під шкіркою. Вона багата на клітковину, поліфеноли та флавоноїди". І додає, що ми зазвичай з’їдаємо одразу кілька черрі-помідорів, а це означає — отримуємо більше корисної шкірки, ніж при споживанні одного великого томата.
Великі помідори теж мають лікопін і корисні властивості. Вони чудово підходять для салатів, соусів чи запікання.
Різниця не означає, що вони “шкідливі”. Просто черрі дають більш концентрований ефект на грам продукту.
Додавайте черрі у салати, закуски чи навіть у випічку — це простий спосіб збільшити споживання антиоксидантів.
Поєднуйте різні сорти: великі томати для соковитих страв, а черрі — для швидких перекусів.
Не знімайте шкірку: саме вона містить найбільше користі.
Садівники нагадують, що помідори можуть страждати від хвороб, зокрема фітофторозу. Найкращий захист — правильна вентиляція та видалення нижніх листків під час дозрівання плодів. Це допомагає уникнути гнилі та зберегти врожай.
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