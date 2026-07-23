Какие помидоры полезнее - обычные или черри: ответ ошеломит

Черри-помидоры – это настоящие чемпионы по пользе. Их тонкая кожура скрывает больше антиоксидантов и полезных веществ, чем у больших "классических" сортов.

Помидоры. Фото из открытых источников

Именно благодаря соотношению кожуры к мякоти они дают организму более концентрированный заряд здоровья, пишет издание Express.

Почему черри выигрывают у "больших" помидоров

Ликопин: это пигмент, который придает томатам красный цвет и работает как мощный антиоксидант. Он помогает защищать клетки от повреждений, может снижать риск некоторых видов рака и поддерживает сердце.

У маленьких черри кожуры больше. Именно в ней сосредоточены полифенолы, флавоноиды и клетчатка.

Антиоксиданты: кожура черри-помидоров содержит больше защитных соединений, ведь она постоянно подвергается солнечному свету и стрессу окружающей среды.

Что говорят эксперты

Диетолог Роб Гобсон объясняет: "Многие защитные растительные соединения содержатся именно под кожурой. Она богата клетчаткой, полифенолами и флавоноидами". И добавляет, что мы обычно съедаем сразу несколько черри-помидоров, а это значит – получаем больше полезной кожуры, чем при потреблении одного крупного томата.

Стоит ли отказываться от больших сортов?

Большие помидоры тоже обладают ликопином и полезными свойствами. Они отлично подходят для салатов, соусов или запекания.

Разница не означает, что они "вредны". Просто черри дают более концентрированный эффект на грамм продукта.

Практические советы

Добавляйте черри в салаты, закуски или даже в выпечку – это простой способ увеличить потребление антиоксидантов.

Сочетайте разные сорта: большие томаты для сочных блюд, а черри – для быстрых перекусов.

Не снимайте шкурку: именно она содержит больше пользы.

Интересно знать

Садоводы напоминают, что помидоры могут страдать от болезней, в частности фитофтороза. Лучшая защита – правильная вентиляция и удаление нижних листьев при созревании плодов. Это помогает избежать гнили и сохранить урожай.

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