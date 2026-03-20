Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
Яке масло вибрати для смаження: тепер ви знаєте найкорисніше

Вибір кулінарної олії в супермаркеті часто перетворюється на справжній квест

20 березня 2026, 09:30
Кравцев Сергей

Полиці магазинів заповнені десятками варіантів кулінарної олії – від соняшникової до кокосової. Але експерти зазначають, що не всі олії однаково корисні, і правильний вибір може суттєво вплинути на здоров'я.

Олія для смаження. Фото: з відкритих джерел

Фахівці з харчування одностайні: оливкова олія першого віджиму (extra virgin) – найкращий варіант для щоденного використання. Воно багате на мононенасичені жири, які підтримують здоров'я серця, мозку і знижують запалення.

Популярний міф про те, що оливкова олія стає токсичною при нагріванні не відповідає дійсності. Експерти пояснюють: воно досить стабільне за більшості температур приготування.

Оптимально не перевищувати 190-200 ° C, щоб зберегти його корисні властивості.

Для смаження на сильному вогні краще підійде олія авокадо. Воно має високий поріг димлення та подібний склад жирів, що робить його ідеальним для грилю або інтенсивної обсмажування.

Експерти радять обережно ставитися до:

рафінованим маслам

продуктам із високим вмістом насичених жирів (пальмове, кокосове)

сильно переробленим "індустріальним" маслам.

При нагріванні вони можуть окислюватись і утворювати шкідливі сполуки.

Щоб отримати максимум користі: вибирайте cold-pressed (холодного віджиму), звертайте увагу на темні пляшки, уникайте сумішей та дешевих варіантів.

Крім того, така олія містить поліфеноли — потужні антиоксиданти, що захищають клітини від ушкоджень та уповільнюють старіння.

Читайте також на порталі "Коментарі" — олія – популярна рослинна олія, отримана з насіння соняшника, є джерелом вітаміну E та корисних жирних кислот.




Джерело: https://www.express.co.uk/life-style/food/2183593/healthiest-cooking-oil

