Почему категорически нельзя жарить на подсолнечном масле: ответ шокирует каждого

Подсолнечное масло – популярное растительное масло, полученное из семян подсолнечника, является источником витамина E и полезных жирных кислот. Существуют два типа этого масла: дезодорированное рафинированное и нерафинированное. Рафинированную можно использовать для жарки и выпекания благодаря высокой точке дымления (232°C), а нерафинированную – только для салатов и холодных блюд, поскольку она быстро начинает гореть при температуре 107-160°C.

Диетолог Светлана Фус в Instagram объяснила, почему не стоит жарить на подсолнечном масле. При температуре 180-200 С масло быстро окисляется через линолевую кислоту и образует токсичные альдегиды (например, 4-HNE), которые могут накапливаться в организме.

Эти токсические вещества опасны для сердечно-сосудистой системы (повышают риск атеросклероза), легких (нарушают дыхательные пути), нервной системы (влияют на мозг и когнитивные функции) и вызывают окислительное повреждение клеток, что может привести к развитию воспалительных процессов.

Несмотря на все эти риски, рафинированное подсолнечное масло можно использовать для кратковременной жарки на среднем огне или, что еще лучше, для тушения. Она сохраняет свои свойства при средних температурах и не создает токсичных продуктов окисления.

Для салатов рекомендуется выбирать масла, не поддающиеся тепловой обработке, например нерафинированное подсолнечное масло или масла холодного отжима. Это могут быть оливковое масло extra virgin, льняное, тыквенное или кунжутное масла, которые сохраняют все свои полезные свойства при использовании в холодных блюдах.

