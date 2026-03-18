Чому категорично не можна смажити на соняшниковій олії: відповідь шокує кожного

Соняшникова олія — популярна рослинна олія, отримана з насіння соняшнику, є джерелом вітаміну E та корисних жирних кислот. Існують два типи цієї олії: рафінована дезодорована та нерафінована. Рафіновану можна використовувати для смаження та випікання завдяки високій точці димлення (232°C), а нерафіновану — лише для салатів та холодних страв, оскільки вона швидко починає горіти при температурі 107-160°C.

Дієтологиня Світлана Фус в Instagram пояснила, чому не варто смажити на соняшниковій олії. За температури 180-200°C олія швидко окислюється через лінолеву кислоту та утворює токсичні альдегіди (наприклад, 4-HNE), що можуть накопичуватися в організмі.

Ці токсичні речовини небезпечні для серцево-судинної системи (підвищують ризик атеросклерозу), легенів (порушують дихальні шляхи), нервової системи (впливають на мозок і когнітивні функції) та спричиняють окислювальне пошкодження клітин, що може призвести до розвитку запальних процесів.

Попри всі ці ризики, рафіновану соняшникову олію можна використовувати для короткочасного смаження на середньому вогні або, що ще краще, для тушкування. Вона зберігає свої властивості при середніх температурах і не створює токсичних продуктів окислення.

Для салатів рекомендується вибирати олії, що не піддаються тепловій обробці, наприклад, нерафіновану соняшникову олію або олії холодного віджиму. Це можуть бути оливкова олія extra virgin, льняна, гарбузова або кунжутна олії, які зберігають всі свої корисні властивості при використанні в холодних стравах.

Як вже писали "Коментарі", під час посту можна приготувати безліч смачних страв без м’яса, і один із них — стейк з цвітної капусти під зеленим соусом. Це популярна європейська страва, де капусту нарізають товстими скибками, запікаючи до м'якості всередині і хрусткої скоринки ззовні. Важливо вибрати щільну білу головку капусти без плям і різати її від середини, щоб "стейки" тримали форму.