Какое масло выбрать для жарки: теперь вы знаете самое полезное
Какое масло выбрать для жарки: теперь вы знаете самое полезное

Выбор кулинарного масла в супермаркете часто превращается в настоящий квест

20 марта 2026, 09:30
Автор:
Кравцев Сергей

Полки магазинов заполнены десятками вариантов кулинарного масла – от подсолнечного до кокосового. Но эксперты отмечают, что не все масла одинаково полезны, и правильный выбор может существенно повлиять на здоровье.

Масло для жарки. Фото: из открытых источников

Специалисты по питанию единодушны: оливковое масло первого отжима (extra virgin) — лучший вариант для ежедневного использования. Оно богато мононенасыщенными жирами, которые поддерживают здоровье сердца, мозга и снижают воспаление.

Популярный миф о том, что оливковое масло становится токсичным при нагревании не соответствует действительности. Эксперты объясняют: оно достаточно стабильно при большинстве температур приготовления.

Оптимально не превышать 190-200°C, чтобы сохранить его полезные свойства.

Для жарки на сильном огне лучше подойдет масло авокадо. Оно имеет высокий порог дымления и подобный состав жиров, что делает его идеальным для гриля или интенсивной обжарки.

Эксперты советуют осторожно относиться к:

рафинированным маслам

продуктам с высоким содержанием насыщенных жиров (пальмовое, кокосовое)

сильно переработанным "индустриальным" маслам.

При нагревании они могут окисляться и образовывать вредные соединения.

Чтобы получить максимум пользы: выбирайте cold-pressed (холодного отжима), обращайте внимание на темные бутылки, избегайте смесей и слишком дешевых вариантов.

Кроме того, такое масло содержит полифенолы — мощные антиоксиданты, защищающие клетки от повреждений и замедляющие старение.

Читайте также на портале "Комментарии" — подсолнечное масло – популярное растительное масло, полученное из семян подсолнечника, является источником витамина E и полезных жирных кислот.




Источник: https://www.express.co.uk/life-style/food/2183593/healthiest-cooking-oil

