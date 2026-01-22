Як вживання яєць впливає на здоров'я серця: це відкриття вчених здивує кожного

Кардіологи та дієтологи визначили, скільки яєць можна споживати щодня, не завдаючи шкоди серцю. Вони наголошують: головну загрозу для артерій становлять насичені жири, а не холестерин у яйцях, передає матеріал dailymail.

Фахівці радять здоровим людям обмежитися одним цілим яйцем на день або двома білками. Для людей із серцево-судинними хворобами, діабетом або підвищеним рівнем холестерину оптимально споживати не більше чотирьох жовтків на тиждень. Важливо враховувати й інші джерела насичених жирів у раціоні — м’ясо, сир, масло — оскільки їх надлишок потребує ще більшого обмеження яєць.

Одне велике яйце містить приблизно 1,6 г насичених жирів та низку корисних речовин: лютеїн, зеаксантин, холін. Основна загроза для серця виникає не від самого яйця, а від звичних додатків до сніданку, таких як ковбаса, сир чи вершкове масло, які підвищують споживання насичених жирів і натрію. Надлишок цих жирів та ожиріння стимулюють печінку виробляти зайвий холестерин, що може накопичуватися у судинах, утворюючи бляшки та підвищуючи ризик інфаркту чи інсульту.

Кардіологи радять готувати яйця без додаткового масла: варити, робити пашот або смажити на антипригарній сковороді з мінімумом жиру. Подаючи їх з овочами, користь підвищується, а бекон, ковбаса чи сир знижують її значно. Дослідження показали, що у здорових людей вживання двох яєць на день у рамках низькожирової дієти знижувало рівень "поганого" LDL-холестерину, тоді як дієта з великою кількістю насичених жирів без обмеження холестерину такого ефекту не давала.

Американська асоціація серця радить обирати білкові продукти з низьким вмістом насичених жирів — рибу, нежирне м’ясо, бобові — і обмежувати червоне м’ясо, смалець, жирні молочні продукти. Таким чином, яйця можуть бути частиною здорового раціону, якщо їх споживати помірно та поєднувати з продуктами з низьким вмістом насичених жирів.

