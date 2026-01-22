Ніколи не пийте так каву: ці помилки повністю знищать ваше здоров'я

Для мільйонів людей кава є незмінною частиною ранкового ритуалу, проте неправильні звички здатні суттєво зменшити її потенційну користь. Експерти з харчування попереджають: навіть улюблений напій може шкодити здоров’ю, якщо не звертати уваги на деталі приготування та вживання. Фахівці виокремили дев’ять поширених помилок, які найчастіше допускають поціновувачі кави.

Однією з головних проблем є зловживання солодкими вершками, сиропами та ароматизаторами. Такі добавки швидко перетворюють каву на калорійний напій із надлишком цукру. Натомість дієтологи радять обирати мінімальні альтернативи — трохи несолодкого рослинного молока або натуральні спеції, які додають смаку без шкоди.

Ще одна поширена помилка — надмірне використання цукру чи штучних підсолоджувачів. Вони не лише підвищують калорійність, а й можуть впливати на рівень глюкози в крові. Не менш важливим є вибір самої кави: дешеві або несертифіковані зерна нерідко містять залишки хімічних речовин, що накопичуються в організмі.

Лікарі також звертають увагу на час і кількість споживання напою. Надлишок кофеїну здатен викликати нервозність, проблеми зі сном та дискомфорт у шлунку, особливо якщо пити каву пізно вдень або на порожній шлунок. Окрім цього, кава не може замінити повноцінне споживання води, тому важливо підтримувати баланс рідини протягом дня.

Серед інших чинників ризику — часте вживання готових кавових напоїв із магазину, ігнорування корисних натуральних добавок, а також використання пластикових кавоварок чи капсул, які при нагріванні можуть виділяти небажані сполуки.

