Цей фрукт зробить диво з вашим серцем: вчені зробили сенсаційну заяву

Здорові жири є важливою частиною збалансованого харчування, однак їхні властивості часто неправильно трактують. Ненасичені жири, які містяться в таких продуктах, як авокадо, можуть впливати на серцево-судинну систему і серце зовсім інакше, ніж ви очікуєте, зазначає видання EatingWell.

Фото: з відкритих джерел

Кардіолог Девід Сабгір відзначає, що однією з головних переваг авокадо є його здатність позитивно впливати на рівень холестерину. Особливо це важливо для тих, хто вживає фрукт регулярно.

"Авокадо — один із небагатьох фруктів, що містить значну кількість корисних жирів, переважно мононенасичених. Вони допомагають знизити рівень "поганого" холестерину і підтримують "хороший" холестерин, що є ключовим фактором у зменшенні ризику серцевих захворювань та інсультів", — пояснює Сабгір.

Американська асоціація серця зазначає, що навіть споживання одного авокадо на тиждень може покращити показники холестерину та знизити ймовірність серцевих проблем. Незалежно від того, чи ви готуєте тости з авокадо, чи насолоджуєтеся гуакамоле, цей продукт сприяє підтримці рівня "хорошого" холестерину.

Авокадо також допомагає контролювати артеріальний тиск.

"Фрукт не містить натрію, цукру та холестерину, зате багатий на близько 20 поживних речовин, включно з калієм, який підтримує здоров’я судин і допомагає регулювати тиск", — додає Сабгір.

Хоча авокадо позитивно впливає на рівень холестерину і артеріальний тиск, його споживання не обов’язково покращує загальний стан серця. Дослідження 2025 року, опубліковане в Journal of the American Heart Association, показало, що щоденне споживання авокадо покращує якість раціону та сон, а також знижує рівень загального холестерину, проте не змінює комплексного індексу здоров’я серця, визначеного Американською асоціацією серця.

