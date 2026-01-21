Этот фрукт совершит чудо с вашим сердцем: ученые сделали сенсационное заявление

Здоровые жиры являются важной частью сбалансированного питания, но их свойства часто неправильно трактуют. Ненасыщенные жиры, содержащиеся в таких продуктах, как авокадо, могут влиять на сердечно-сосудистую систему и сердце совсем иначе, чем вы ожидаете, отмечает издание EatingWell.

Фото: из открытых источников

Кардиолог Дэвид Сабгир отмечает, что одним из главных преимуществ авокадо является его способность положительно влиять на уровень холестерина. Особенно это важно для тех, кто употребляет фрукт регулярно.

"Авокадо — один из немногих фруктов, содержащий значительное количество полезных жиров, преимущественно мононенасыщенных. Они помогают снизить уровень "плохого" холестерина и поддерживают "хороший" холестерин, являющийся ключевым фактором в уменьшении риска сердечных заболеваний и инсультов", — объясняет Сабгир.

Американская ассоциация сердца отмечает, что потребление одного авокадо в неделю может улучшить показатели холестерина и снизить вероятность сердечных проблем. Независимо от того, готовите ли вы тосты из авокадо, или наслаждаетесь гуакамоле, этот продукт способствует поддержанию уровня "хорошего" холестерина.

Авокадо также помогает контролировать АД.

"Фрукт не содержит натрия, сахара и холестерина, зато богат около 20 питательных веществ, включая калий, который поддерживает здоровье сосудов и помогает регулировать давление", — добавляет Сабгир.

Хотя авокадо оказывает положительное влияние на уровень холестерина и артериальное давление, его потребление не обязательно улучшает общее состояние сердца. Исследование 2025 г., опубликованное в Journal of the American Heart Association, показало, что ежедневное потребление авокадо улучшает качество рациона и сон, а также снижает уровень общего холестерина, однако не изменяет комплексного индекса здоровья сердца, определенного Американской ассоциацией сердца.

