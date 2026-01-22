Никогда не пейте кофе: эти ошибки полностью уничтожат ваше здоровье

Для миллионов людей кофе является неизменной частью утреннего ритуала, однако неправильные привычки способны существенно снизить его потенциальную пользу. Эксперты по питанию предупреждают: даже любимый напиток может нанести вред здоровью, если не обращать внимания на детали приготовления и употребления. Специалисты выделили девять распространенных ошибок, которые чаще всего допускают любители кофе.

Фото: из открытых источников

Одной из главных проблем является злоупотребление сладкими сливками, сиропами и ароматизаторами. Такие добавки быстро превращают кофе в калорийный напиток с избытком сахара. В свою очередь диетологи советуют выбирать минимальные альтернативы — немного несладкого растительного молока или натуральные специи, которые придают вкус без ущерба.

Еще одно распространенное заблуждение — чрезмерное использование сахара или искусственных подсластителей. Они не только повышают калорийность, но могут влиять на уровень глюкозы в крови. Не менее важен выбор самого кофе: дешевые или несертифицированные зерна нередко содержат остатки накапливающихся в организме химических веществ.

Врачи также обращают внимание на время и количество потребления напитка. Избыток кофеина способен вызвать нервозность, проблемы со сном и дискомфорт в желудке, особенно если пить кофе поздно днем или пустой желудок. Кроме того, кофе не может заменить полноценное потребление воды, поэтому важно поддерживать баланс жидкости в течение дня.

Среди других факторов риска часто употребление готовых кофейных напитков из магазина, игнорирование полезных натуральных добавок, а также использование пластиковых кофеварок или капсул, которые при нагревании могут выделять нежелательные соединения.

Портал "Комментарии" уже писал , что здоровые жиры являются важной частью сбалансированного питания, однако их свойства часто неправильно трактуют. Ненасыщенные жиры, содержащиеся в таких продуктах, как авокадо, могут влиять на сердечно-сосудистую систему и сердце совсем иначе, чем вы ожидаете, отмечает издание EatingWell.