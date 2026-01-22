Как употребление яиц влияет на здоровье сердца: это открытие ученых удивит каждого

Кардиологи и диетологи определили, сколько яиц можно потреблять каждый день, не причиняя вреда сердцу. Они отмечают: главную угрозу для артерий представляют насыщенные жиры, а не холестерин в яйцах, передает dailymail.

Фото: из открытых источников

Специалисты советуют здоровым людям ограничиться одним целым яйцом в день или двумя белками. Для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом или повышенным уровнем холестерина оптимально потреблять не более четырех желтков в неделю. Важно учитывать и другие источники насыщенных жиров в рационе – мясо, сыр, масло – поскольку их избыток требует еще большего ограничения яиц.

Одно крупное яйцо содержит около 1,6 г насыщенных жиров и ряд полезных веществ: лютеин, зеаксантин, холин. Основная угроза для сердца возникает не от самого яйца, а от привычных добавок к завтраку, таких как колбаса, сыр или сливочное масло, повышающие потребление насыщенных жиров и натрия. Избыток этих жиров и ожирение стимулируют печень производить лишний холестерин, который может накапливаться в сосудах, образуя бляшки и повышая риск инфаркта или инсульта.

Кардиологи советуют готовить яйца без дополнительного масла: варить, делать пашот или жарить на антипригарной сковороде с минимумом жира. Подавая их с овощами, польза повышается, а бекон, колбаса или сыр снижают ее значительно. Исследования показали, что у здоровых людей употребление двух яиц в день в рамках низкожировой диеты снижало уровень плохого LDL-холестерина, тогда как диета с большим количеством насыщенных жиров без ограничения холестерина такого эффекта не давала.

Американская ассоциация сердца советует выбирать белковые продукты с низким содержанием насыщенных жиров – рыбу, нежирное мясо, бобовые – и ограничивать красное мясо, смалец, жирные молочные продукты. Таким образом, яйца могут быть частью здорового рациона, если их употреблять умеренно и сочетать с продуктами с низким содержанием насыщенных жиров.

