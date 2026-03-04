Як покращити роботу кишківника: ці 6 злаків у раціоні здатні зробити диво

Регулярне вживання продуктів, багатих на поживні речовини, корисні для кишківника, відіграє ключову роль у підтримці здоров’я травної системи. Такі продукти сприяють нормалізації роботи шлунково-кишкового тракту, допомагають контролювати запальні процеси та підтримують баланс корисних бактерій у кишківнику. Одним із найефективніших способів підтримки травної системи є включення в раціон різноманітних злаків, багатих клітковиною, рослинними сполуками та антиоксидантами, пише Health.

Фото: з відкритих джерел

Вівсянка

Гастроентеролог Мішель Хьюз радить вівсянку тим, хто хоче піклуватися про кишківник, але має обмежений час на приготування їжі. Вівсянка багата на бета-глюкан – розчинну клітковину, яка під час проходження через травний тракт утворює гель і сприяє розвитку корисної мікрофлори, допомагає регулювати запори та діарею.

Ячмінь

Цей злак також містить бета-глюкан, який метаболізується кишковою мікробіотою в коротколанцюгові жирні кислоти. Вони забезпечують енергією клітини кишківника, підтримують його бар’єр і регулюють запальні процеси. Дослідження показали, що вживання ячменю покращує різноманітність мікрофлори та зменшує дисбаланс у кишківнику.

Кіноа

Дієтолог Олівія Гамільтон підкреслює, що кіноа багата білком і клітковиною, що сприяє розвитку різноманітної мікрофлори. Крім того, кіноа містить поліфеноли – ферулову та галову кислоти, кверцетин і кемпферол, які мають антиоксидантні та протизапальні властивості і захищають клітини кишківника від окислювального стресу.

Теф

За словами дієтолога Кейті Хедлі, теф відзначається високим вмістом заліза, магнію та кальцію, що підтримує функцію м’язів кишківника. Він містить більше лізину, ніж більшість злаків, який важливий для здоров’я тканин і бар’єру кишківника. Теф також багатий клітковиною та білком, регулює рівень цукру в крові і є природним безглютеновим продуктом.

Коричневий рис

Дієтолог Лейклін Лампкін зазначає, що коричневий рис містить нерозчинну клітковину, яка збільшує об’єм стільця та покращує регулярність випорожнень. На відміну від білого рису, він зберігає висівки та зародок, що містять велику частину клітковини, вітамінів і мінералів, що робить його оптимальним для здоров’я кишківника.

Сорго

Теф містить найбільше клітковини серед усіх злаків – у чверті чашки сухого сорго міститься близько 9 грамів клітковини, або 32% добової норми. Антиоксиданти в сорго обмежують ріст шкідливих бактерій та підтримують розвиток корисних, сприяючи нормальній роботі кишківника.

Регулярне включення цих злаків у щоденний раціон не лише підтримує роботу травної системи, але й допомагає зміцнити імунітет, покращує обмін речовин і забезпечує організм важливими поживними речовинами.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що раціон для підтримки мозкової активності не обов’язково має бути складним чи дорогим. Фахівці з неврології відзначають, що одним із найкращих продуктів для цієї мети є заморожений лосось. Як пише EatingWell, регулярне вживання жирної риби позитивно впливає на пам’ять, концентрацію та емоційний стан.